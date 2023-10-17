殖利率因零售數據暴起 股指大多持平

投資人分析了最新的債券殖利率走勢以及企業財報季的動能加強，史坦普500指數收盤接近持平。路透

投資 人分析了最新的債券殖利率 走勢以及企業財報季的動能加強，史坦普500指數收盤接近持平。

史指小0.43點或0.01%收4373.2點。那斯達克指數下跌34.24點或0.25%收1萬3533.75點。道瓊工業指數上漲13.11點或0.04%收3萬3997.65點。

美國10年期公債殖利率升破4.8%，達到10月6日以來的最高水準；當時的交易價格為4.887%。之前零售銷售數據超過《道瓊》調查的經濟學家預期。

最近幾周，隨著交易員對聯準會收緊政策的預期持續時間長於預期，殖利率上升給大盤帶來壓力。投資人也考量了以色列與哈馬斯戰爭對全球經濟的潛在影響。

Independent Advisor Alliance投資長扎卡瑞利(Chris Zaccarelli)表示：「目前大多是債券市場在推動股市。」「過去兩個月的趨勢再次出現。」

可以肯定的是，第3季財報季的良好開局有助於在一定程度上緩解擔憂。

由於財報優於預期，美國商銀上漲2.33%。紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon)上季也超出分析師預期，股價上漲3.82%。

除了財報之外，在商務部宣布計畫收緊對中國銷售先進人工智慧(AI)晶片限制後，包括輝達和超微半導體在內的晶片股在盤中表現不佳。

Stifel表示，亞馬遜的龐大規模、實力及其數位廣告成長前景，意味著即使其表現至今仍強勁之後，仍有上漲空間。

分析師寫道：「該公司已將零售媒體擴展到其他廣告選擇，並於2023年9月22日宣布，將從2024年初開始在其Amazon Prime Video平台上納入『有限』廣告。」「我們還注意到，亞馬遜提供了更全面的廣告技術工具，現在是Pinterest廣告合作夥伴為亞馬遜廣告商提供增量需求來源。」

Evercore ISI越來越看好少數汽車製造商和汽車供應商。

克里斯寫道，“自19 年以來，我們終於第一次在產量增加方面有了相對明顯的前進道路”，這與“UAW 暫時停工導致股票 /情緒觸底，以及……季節性交易/展期到具有吸引力的25 年估值」相吻合。麥克納利在周二給客戶的報告中。

分析師以強勁的生產和需求為由，將 Rivian 的股票評級上調至跑贏大盤，並將目標價提高至 35 美元。 較週一收盤價上漲 78%。 他還預計 2024 年第二季毛利率將實現收支平衡，並認為 Rivian 是少數具有「逃逸速度」的電動車品牌之一。

分析師麥克納利(Chris McNally)將Mobileye列為長期精選股票之一，也是一隻具有高成長潛力的「純粹」自駕車和先進駕駛輔助系統股票。他將目標價調整為每股55元，較16日收盤價上漲約54%。

該公司還將特斯拉目標股價調升至每股180元。雖然麥克納利預計2026年可能會出現好轉，但投資人應該為近期波動做好準備。最新目標價相於較16日收盤價下跌29%。

Coinbase股價16日因貝萊德現貨比特幣ETF申請獲得SEC批准的虛假報導而受益。巴克萊表示，雖然該股很快回吐了大部分漲幅，但投資人應該將這項活動視為真正交易的彩排。

該公司在最新報告中表示：「雖然我們仍然認為Coinbase的損益有限，但這是對市場在獲得批准時可能如何反應的初步解釋。」

Coinbase股價16日上漲7%。17日上漲2.99%。

美國商銀表示，上周的股市漲幅得益於投資人的廣泛參與。

策略師霍爾(Jill Carey Hall)在報告中表示，上周美國商銀客戶的單一股票和股票ETF都有淨流入，各個領域都有買盤。

報告指出，「所有客戶都是淨買家，以機構客戶為首。零售和對沖基金客戶也出現資金流入；零售客戶連續4周成為淨買家，高頻客戶連續3周成為淨買家。」

美國商銀表示，科技和金融等周期性產業是最受歡迎的購買對象。

在Evercore ISI表示減肥藥物GLP-1使用量的增加可能提供助益後，連鎖健身房Planet Fitness上漲4.87%。

分析師Warren Cheng寫道，「我們的分析顯示，GLP-1將對該股的目標人群產生不成比例的正面影響；隨著大量美國人進入Planet Fitness的客戶『最佳甜蜜點』，健身房行業將迎來一波新會員浪潮。」「預期有70-80%的GLP-1使用者會加入成為會員。」