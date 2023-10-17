美擬擴大禁止對中出口輝達高階AI晶片 含A800及H800

拜登政府17日表示，美國計畫擴大禁止向中國出口由半導體大廠輝達等企業設計的先進人工智慧晶片，防止北京取得美國尖端科技來強化軍事發展。(路透)

拜登政府今天表示，美國計畫擴大禁止向中國出口由半導體大廠輝達 （NVIDIA）等企業設計的先進人工智慧晶片 ，防止北京取得美國尖端科技來強化軍事發展。

路透報導，美國高階官員昨晚曾在新聞發布會上形容，這些規定將進一步限制先進晶片及晶片製造工具出口到伊朗、俄羅斯等國家，並將兩家涉及先進晶片製造的中國企業列入黑名單。

商務部長雷蒙多 （Gina Raimondo）今天表示，新規定目的是藉由解決去年10月晶片出口管制措施的漏洞，來抑制中國軍事發展，未來可能至少每年修正一次。

雷蒙多說，新規定意在限制中國取得可能有助其人工智慧（AI）及精密電腦發展突破的先進半導體，這些技術對中國軍事應用而言十分關鍵。但她強調，美國政府不尋求傷害中國經濟。

美國與中國數年來深陷科技戰，美國政府去年10月公布晶片出口管制措施，導致這兩個超級大國間緊張關係近一步升溫。

AI晶片設計巨擘輝達推出的弱化版本A800及H800晶片，符合美國先前宣布的規範，持續銷售給中國。同樣受規範影響的超微（AMD）已表示，打算採取相同策略。

路透報導，這次新規定為了涵括更多晶片而修改管制範圍，輝達的A800及H800晶片將受到影響。財經媒體CNBC報導，高階官員指稱，新規定將限制輝達A800和H800晶片的出口。

不過，這次新規定將豁免用於筆電、智慧型手機及遊戲的多數消費類晶片，但部分晶片仍需美國官員發出的許可及通知。

上述官員還指出，新規定還將先進晶片出口應取得許可的要求擴及40多個其他國家。先進晶片有輾轉經過這些國家流到中國的風險，且這些國家也受到美國武器禁運的限制。

美國政府也對中國以外的21個國家，祭出取得晶片製造工具應獲許可的要求，並擴大對中國的設備禁止出口清單。