我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美擴大限制輝達晶片銷中 輝達早盤急挫6%

紐約地鐵致命意外 皇后區10歲女童落軌遭撞死

美擴大限制輝達晶片銷中 輝達早盤急挫6%

編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數17日早盤開低，美國最新公布的零售銷售遠高於預期，引發投資人擔憂聯準會（Fed）可能將利率維持在高檔更久，並可能再度升息。 美聯社
美股三大指數17日早盤開低，美國最新公布的零售銷售遠高於預期，引發投資人擔憂聯準會（Fed）可能將利率維持在高檔更久，並可能再度升息。 美聯社

美股三大指數17日早盤開低走低，美債殖利率走升，美國最新公布的零售銷售數據遠高於預期，引發投資人擔憂聯準會（Fed）可能將利率維持在高檔更久，並可能再度升息。同時，美國商務部正式宣布擴大禁止輝達晶片銷往中國，對晶片股構成壓力，首當其衝的輝達一度大跌6.8%。

道瓊工業指數早盤跌近百點或0.2%，標普500指數和那斯達克綜合指數各跌0.8%和1.3%。費城半導體指數下挫3.09%，台積電ADR也跌2.37%。

美國9月整體零售銷售月增0.7%，遠高於預估的0.3%增幅，扣除汽車之後的核心銷售額比8月增加0.6%，高於預估的0.2%，顯示家庭需求持續強勁，第3季經濟成長可能更強。但由於消費強勁，加上9月消費者物價指數（CPI）升幅高於預估，可能使Fed在年底前再次升息。

拜登政府17日宣布，計劃停止輝達（Nvidia）等科技公司設計的先進AI晶片輸出中國，試圖阻止北京取得美國尖端科技以強化軍力。輝達的「降規版晶片」A800和H800晶片也在限制輸陸的名單內。輝達回應說，新措施短期內不會有重大影響。

這項消息對半導體族群構成壓力，超微（AMD）下跌3.83%，美光（Micron）下挫1.26%，安謀（ARM）也跌0.54%。

輝達 晶片 殖利率

上一則

美國9月零售銷售強勁 Fed年底前再次升息機率升高

延伸閱讀

以巴衝突升高 要怪拜登政府未視以巴和解為優先事項？

以巴衝突升高 要怪拜登政府未視以巴和解為優先事項？
分析：拜登將訪以色列 機場在哈瑪斯射程 安全巨大挑戰

分析：拜登將訪以色列 機場在哈瑪斯射程 安全巨大挑戰
拜登18日訪以色列表支持 警告勿占領加薩「那將是重大錯誤」

拜登18日訪以色列表支持 警告勿占領加薩「那將是重大錯誤」
拜登政府與民權聯盟和解 無證客「零容忍」政策未來8年或禁用

拜登政府與民權聯盟和解 無證客「零容忍」政策未來8年或禁用

熱門新聞

從某種指標來看，美國公債市場12日遭遇2020年3月來最慘的一天，導火線是美國9月通膨數據高於預期以及12日新標售的美債需求疲弱，刺激30年期殖利率再度飆高。（路透）

2020年來最慘的一天 30年期美債殖利率又發飆了

2023-10-13 07:13
美國大型銀行警告，銀行業在存款戶的壓力下，終將不得不提高存款利率，從而侵蝕銀行獲利。(路透)

美國銀行業巨頭警告 存款利率終將上升、侵蝕獲利

2023-10-15 10:16
以色列地面部隊周六集結加薩邊境準備發動攻勢，以色列和哈瑪斯之間衝突有愈演愈烈之勢，投資人紛紛尋求避險。（歐新社）

唯恐以巴衝突演成以伊衝突 投資人嚴防美股潰堤

2023-10-14 08:29
因為安全考量，目標百貨關閉紐約、舊金山、西雅圖等地9家門市。（Getty Images）

被搶到怕… 目標百貨「關門止損」 對社區衝擊有多大？

2023-10-09 13:38
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。(路透)

美債市為何驚濤駭浪不斷？伊爾艾朗：因「三錨」全沒了

2023-10-14 12:41
以哈戰爭恐加速全球化進一步退縮，推升通膨。（路透）

以哈戰爭將衝擊全球化 進而推升通膨

2023-10-15 21:53

超人氣

更多 >
你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢

你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢
以哈戰爭 中國可能是最終受益者

以哈戰爭 中國可能是最終受益者
腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹
明明申請邁阿密大學… 錄取後卻發現學校在俄亥俄州

明明申請邁阿密大學… 錄取後卻發現學校在俄亥俄州
布魯塞爾槍案2死 兇嫌在逃 1男自稱ISIS「為芝6歲童報仇」

布魯塞爾槍案2死 兇嫌在逃 1男自稱ISIS「為芝6歲童報仇」