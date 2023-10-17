美擴大限制輝達晶片銷中 輝達早盤急挫6%

美股三大指數17日早盤開低，美國最新公布的零售銷售遠高於預期，引發投資人擔憂聯準會（Fed）可能將利率維持在高檔更久，並可能再度升息。 美聯社

美股三大指數17日早盤開低走低，美債殖利率 走升，美國最新公布的零售銷售數據遠高於預期，引發投資人擔憂聯準會（Fed）可能將利率維持在高檔更久，並可能再度升息。同時，美國商務部正式宣布擴大禁止輝達晶片 銷往中國，對晶片股構成壓力，首當其衝的輝達一度大跌6.8%。

道瓊工業指數早盤跌近百點或0.2%，標普500指數和那斯達克綜合指數各跌0.8%和1.3%。費城半導體指數下挫3.09%，台積電ADR也跌2.37%。

美國9月整體零售銷售月增0.7%，遠高於預估的0.3%增幅，扣除汽車之後的核心銷售額比8月增加0.6%，高於預估的0.2%，顯示家庭需求持續強勁，第3季經濟成長可能更強。但由於消費強勁，加上9月消費者物價指數（CPI）升幅高於預估，可能使Fed在年底前再次升息。

拜登政府17日宣布，計劃停止輝達（Nvidia）等科技公司設計的先進AI晶片輸出中國，試圖阻止北京取得美國尖端科技以強化軍力。輝達的「降規版晶片」A800和H800晶片也在限制輸陸的名單內。輝達回應說，新措施短期內不會有重大影響。

這項消息對半導體族群構成壓力，超微（AMD）下跌3.83%，美光（Micron）下挫1.26%，安謀（ARM）也跌0.54%。