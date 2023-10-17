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美國9月零售銷售強勁 Fed年底前再次升息機率升高

編譯任中原／綜合外電
美國17日公布9月零售銷售強勁，且遠遠優於預估，顯示家庭需求持續強勁，第3季經濟成長可能更強。（路透）
美國17日公布9月零售銷售強勁，且遠遠優於預估，顯示家庭需求持續強勁，第3季經濟成長可能更強。（路透）

美國17日公布9月零售銷售強勁，且遠遠優於預估，顯示家庭需求持續強勁，第3季經濟成長可能更強；不過由於消費強勁，加上9月消費者物價指數（CPI）升幅高於預估，可能使Fed在年底前再次升息。美國公債殖利率及美元匯率上升，美股期指持續下跌。

整體銷售額比8月大幅增加0.7%，遠高於預估的0.3%增幅，而且8月的增幅也從0.6%上修到0.8%；扣除汽車之後的核心銷售額比8月增加0.6%，高於預估的0.2%，且8月增幅更從0.6%上修到0.9%；扣除汽車與汽油之後的雙核心銷售額也比8月增加0.6%，高於預估的0.1%，而8月增幅由0.2%上修到0.3%。

扣除食品服務業、汽車交易商、建材零售店以及加油站等項目之後的控制組銷售額，月增0.6%，高於預估的0.1%，8月時的增幅由0.1%上修到0.2%；控制組是計算國內生產毛額（GDP）中消費支出的依據，顯示第3季GDP數據將相當亮麗。

在13個大項中，有8項銷售額都增加，尤其是餐廳、汽車銷售業及親身照料業銷售最強。

銷售強勁，顯示儘管最近通膨升高，且薪資升速減緩，但就業依然強勁，使美國民眾仍能夠繼續花錢。

殖利率 匯率 就業

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