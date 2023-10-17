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花旗：筆電銷售優於預期 將嘉惠英特爾、AMD

編譯簡國帆／綜合外電
花旗銀行分析師團隊指出，數據顯示9月筆電出貨量優於預期，是英特爾（Intel）和超微（AMD）業績的好兆頭。(路透)
花旗銀行分析師團隊指出，數據顯示9月筆電出貨量優於預期，是英特爾（Intel）和超微（AMD）業績的好兆頭。(路透)

花旗銀行以丹納利（Christopher Danely）為首的分析師團隊指出，數據顯示9月筆電出貨量優於預期，是英特爾（Intel）和超微（AMD）業績的好兆頭。由於英特爾最近成為避險基金的熱門交易標的，丹納利也提醒，英特爾必須近乎完美地執行轉型計畫，才有望重返製造領導榮光。

花旗分析師團隊在研究報告表示，9月筆電出貨量比8月成長7%，遠高於花旗的預期，「我們相信筆電出貨強勁，是英特爾將達成2023年第3季財測高標的進一步證據」。

英特爾預定26日發布第3季財報。英特爾股價16日收盤上漲1.7%，超微也漲1.3%。

另一方面，丹納利在最近的報告指出，英特爾在最近的投資人會議成為熱門議題，「我們感受到投資人對英特爾的正面看法，是根據該公司正在重新贏回晶圓代工事業的製造與成功領先地位」。他給予英特爾股票中立評級，目標價34美元。

英特爾已運用Intel 7（10奈米）和Intel 4（7奈米）製程生產晶片，但Intel 3（4奈米）製程預料今年底才會推出，Intel 18A製程（1.8奈米）預料明年第2季推出。

丹納利說，英特爾未來一年多必須幾乎都沒犯錯，才有望重返榮光，「若英特爾執行四年五個（製程）節點的製造路線圖－我們相信這將促成他們奪回在伺服器終端市場的產品領導地位，最終讓該公司毛利率處於50%區間的中低緣，（每股盈餘）在3~4美元區間，意味著50~60美元的股價，可能足以讓我們對我們的評級變得更加正向」。

然而，英特爾過去三年多以來都苦於不犯罪，丹納利仍「非常懷疑英特爾能否獲致晶圓代工成功」，但他認為英特爾「有機會奪回製造領導地位」，這需要「製造事業未來幾季都零延遲」。

他也持續認為，英特爾的第三方晶圓代工展望「依然黯淡」。

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