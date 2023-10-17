搶支付寶市場？華為推「花瓣支付」創全場景支付平台

中國央行近日批准華為「花瓣支付」引發市場熱議，外界認為是否將與支付寶、微信支付競爭，但華為強調他們專注的是打造全場景支付。（美聯社）

中國央行近日同意華為 旗下支付機構「訊聯智付」更名為「花瓣支付」。外界關注華為是否將搶食支付寶 、微信 的支付業務大餅。科創板日報報導，華為方面表示，此舉是為了加快鴻蒙生態系統建設，華為要做的不僅是支付，而是全場景支付平台。

華為方面指出，改名不是大事，本質上是華為加快了鴻蒙生態基礎設施的構建，而且新升級的負一屏（手機主頁往左滑的頁面，內含開發商角度的用戶服務）也會全面支持華為支付，「這是推進鴻蒙元服務的重要一步，現在滴滴、美團、貓眼、同程這些大合作夥伴都以元服務形式入駐負一屏」。

報導指出，華為支付會與鴻蒙系統深度融合，華為的開發者、合作夥伴可以直接在鴻蒙生態中完成商業閉環，多款華為終端設備上的支付操作可跨端流轉到手機上，使用戶便捷安全的完成支付。

此前，華為支付相關負責人馬傳勇接受採訪時曾表示，「華為支付並非與支付寶和微信支付競爭，它們仍然是華為的合作夥伴。」

馬傳勇指出，華為支付在行業內差異化定位，他表示「鴻蒙生態面對的是一個多終端、多行業的場景，將來不僅僅是在手機、平板、車，甚至未來在KTV點歌機、廣告大屏，這些地方可能都會有鴻蒙的出現，華為支付是鴻蒙生態的底層基礎設施，通過把支付的能力和鴻蒙系統深度融合，華為的開發者、合作夥伴可以直接在鴻蒙生態中完成商業閉環，用戶能便捷安全的完成支付。所以說華為支付不僅僅是手機支付，更是創新的全場景支付平台。」

而華為本身跟支付寶有合作關係。華為在2022年11月宣布，支付寶已正式接入鴻蒙生態。據華為終端BG CEO余承東稱，鴻蒙生態不斷迎來強大的合作夥伴。華為正在和支付寶探索基於HarmonyOS原子化服務的更多可能，讓用戶用更好的方式獲得服務。

對於華為支付前景，財聯社報導，博通諮詢金融業資深分析師王蓬博認為，一方面擁有支付牌照可以幫助互聯網平台在提升合規經營水平的同時降低支付通道成本；另一方面，部分互聯網平台經過多年的業務發展，積累了大量的用戶流量和數據，利用支付進行沉澱，可依託商業鏈條、場景拓展相關增值服務，完善自身平台的生態體系。

王蓬博看來，華為支付在C端還是依託華為手機的體系進行服務，而B端擴展性相對較強，上下游產業機構都可進行服務。

華為在支付業務上早有布局，華為在2021年3月出資買下中興軟體成立的訊聯智付，並擁有100%股權，由馬傳勇擔任總經理；另外，華為在2020年10月申請花瓣支付商標，2022年6月，花瓣支付被核准註冊。