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殖利率雖回升 道指漲314點

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殖利率雖回升 道指漲314點

記者張大仁／即時報導
美股收高，交易員等待大量企業財報，對國債殖利率上升不以為然。路透
美股收高，交易員等待大量企業財報，對國債殖利率上升不以為然。路透

美股收高，交易員等待大量企業財報，對國債殖利率上升不以為然。

道瓊工業指數上漲314.25點或0.93%收3萬3984.54點，創9月以來最佳單日表現。史坦普500指數上漲45.85點或1.06%收4373.63點；那斯達克指數上漲160.75點或1.2%收1萬3567.98點。

Nike和Travelers Companies領漲道指，漲幅約2.1%。史指所有11個類股盤中都走高。

本周財報季即將到來，有11%的史指企業將公布業績。知名公司包括嬌生公司、美國商銀、Netflix和特斯拉。

其他企業的財報顯示財報季有個良好開局。經紀公司嘉信理財(Charles Schwab)第3季每股獲利超出華爾街預期，股價上漲4.66%。 摩根大通、富國銀行和聯合健康集團上周公布最新財報業績後股價上漲。

由於殖利率和油價上漲、通膨居高以及中東衝突，部分華爾街人士正準備迎接年底前更大的波動。但合眾銀行財富管理資深副總裁埃里克森(Lisa Erickson)表示，對獲利的關注可以在短期內為投資人帶來樂觀情緒。

她引述最近的財報和利率變動的「消長」表示，「緩解性反彈的確正在發生」，「市場情緒剛剛變得相對更加積極。」

以色列軍方周末繼續敦促居民撤離加薩北部，因為人們普遍預期會發生地面入侵。國務卿布林肯16日在與以色列總統赫佐格(Isaac Herzog)的會晤中，承諾美國會提供支持。

美國10年期公債殖利率上漲約8個基點至4.712%，而隨著投資人解析戰爭的最新消息，油價下跌。

在股市上漲之前，股市上周走勢好壞參半。史指連續第2周上漲0.5%，道指上漲0.8%；那指下跌約0.2%。

Moneta Group投資長迪維特(Aoifinn Devitt)表示：「上周顯然是對地緣政治意外的震驚反應。」「我們正在使動盪正常化，並將其考慮在內，然後將回歸基本面。」

美國商銀分析師史塔福斯(George Staphos)在研究報告中強調了他最看好的選擇，「我們認為減肥藥物GLP-1的影響在市場上被誇大了；但說實話，我們不知道，而且它們肯定也無助於消費。」

他預計包裝食品需求將在今年第4季至2024年第2季之間的某個時點轉為正值。即使如此，他預計疲弱的成長將持續下去，這將損害定價能力。

減肥藥物如何形成影響？消耗的卡路里越少，可能導致選擇更健康的食物，就等於銷售的包裝食品更少。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，在辨別一些變數時，有理由相信本季對市場來說可能是一個不錯的時機。

他說，自二戰以來，美國總統在第一任期的連任選舉前一年，每年的第4季都會上漲。根據他的計算，本季通常會上漲6%左右。

BMO Capital Markets表示，太陽能股的痛苦可能尚未結束。

分析師薩克(Ameet Thakkar)將Enphase Energy的評級從跑贏大盤下修至大盤表現，並在給客戶的報告中表示，美國的住宅太陽能需求仍在努力反彈。

報告指出：「我們對美國變壓器需求假設的最新更新，意味著營收同比僅溫和成長2%，而且預計美國變壓器需求要到2025年至2026年才能恢復到2022年的水平。」

費城Fed行長哈克承認，升息是房價飆升的重要因素。

在抵押貸款銀行家協會(MBA)的演講中，哈克指出，他收到許多有關住房負擔能力的評論，「我也完全了解聯邦公開市場委員會(FOMC)在過去18個月中為努力抑制通膨率降至2%目標所採取的行動方式，這些努力以自己的方式促成了當前的房貸環境。」

這位Fed官員重申了他的信念，即聯準會本周期不需要再次升息，同時也重申了他對抗通膨的承諾。

全國房地產經紀人協會(NAR)的住房負擔能力指數是2022年開始公布的最新數據，最近達到短暫歷史上的最低水準。哈克說，他不斷聽到的一句話是，「找不到首購族。」

殖利率 投資 華爾街

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