盤前重點／持續關注中東局勢 美國擬加強圍堵晶片禁令

美股本周迎來繁忙的財報周，16日盤前期指上漲。(路透)

美股期指16日盤前上漲，紐約三大指數期指漲幅在0.2%至0.5%之間，投資人持續聚焦中東局勢，但從股市反應來看市場情緒已較上周五緩和，接下來則是要準備迎接繁忙的超級財報季。

美可能本周發布新規定堵晶片 禁令漏洞

為加強圍堵中國，美國更新過的晶片出口禁令預計本周公布。路透引述一位美國官員報導，新規定將攔下一些剛好符合當前技術參數的人工智慧（AI）晶片，同時要求申報其他晶片的出貨量。消息來源暗示，輝達的H800晶片是美國政府想禁的一款晶片。

財長葉倫認為利率將維持高檔

財政部長葉倫16日接受Sky News訪問時說，美國利率可能維持在較高水準，但她堅稱經濟狀況仍良好。她說，聯邦債務占國內生產毛額（GDP）的98%，而利息支出仍在可控範圍，「較高利率可能持續下去，但這也不是那麼明確的事。我們的財政情勢絕非無法解決；我們必須緊盯財政路徑。」

藥廠輝瑞和德國夥伴BNT的股價16日下跌，原因是輝瑞下調新冠疫苗和藥物的銷售展望，引發輝瑞股價盤前一度挫跌2%，但隨後回到平盤。BNT在德國掛牌的股票則跌近7%，至兩個月低點。

大型連鎖藥局Rite Aid聲請破產

Rite Aid 15日於紐澤西州依據破產法第11章聲請破產保護，表示無法找到資金來和解數百起聯邦、州等級與個別訴訟，這些訴訟控告Rite Aid過度供應處方箋用的止痛藥。