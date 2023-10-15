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股市還漲得動嗎？指望Nvidia等5大科技巨擘獲利報喜

編譯葉亭均／綜合15日電
投資人正期望大型科技股能公布亮麗財報來支撐美股走勢。(美聯社)
投資人正期望大型科技股能公布亮麗財報來支撐美股走勢。(美聯社)

在美國股市中，令人擔心的因素似乎愈來愈多，而指望財報季帶來好消息的投資人正把希望放在大型科技股身上。根據分析師預期，包括蘋果與輝達在內的五大科技股，獲利平均有望成長34%。

大型美國科技和網路公司在裁員數千人、削減支出後，獲利正有如兩年前疫情帶動數位服務和電子產品銷售激增時的跳躍成長。投資人期望大型科技股將協助彌補能源和保健產業的疲軟，這些產業仍深陷獲利下滑的泥沼。

蘋果、微軟、Google母公司字母（Alphabet）、亞馬遜和輝達（Nvidia）是史坦普500指數中最大的五大企業，合計占史坦普500指數市值的約四分之一。根據彭博行業研究彙編分析師的預估，這五大科技公司的獲利平均比去年同期大增34%。

整體史坦普500指數企業近期顯然不那麼強勁，整體企業獲利預期持平，但如果沒有這五大公司的支撐，整體獲利預料下滑約5%。

Hodges資本管理公司投資組合經理人布雷蕭表示，大型科技股能達標並支撐整體的信心是很重要的，「華爾街預期整體獲利良好，大型科技股在最後一季必須進一切所能領導市場」。

本月，美國10年期利率攀升至逾十年來最高，利率飆高已擾亂市場。高於預期的通膨報告讓投資人慎防聯準會持續緊縮貨幣政策與再度升息，再加上中東戰火紛擾，引發投資人憂心經濟可能衰退。

科技股在面臨這些不利因素時已經受挫，科技股為主的那斯達克100指數已經連兩個月下跌，但表現仍優於整體市場。五大科技公司為史坦普500指數今年來的13%漲幅貢獻甚多。

Netflix和特斯拉預定18日公布財報；微軟、亞馬遜和Meta的財報預定下周登場；蘋果和輝達則分別預定11月2日和11月21日公布財報。

FBB Capital Partners研究主管貝利表示，在強勁的第2季獲利後，「我們需要見到第3季財報有更多類似的表現」。他說，由於這些公司占了很大權重，「隨著大型科技股獲利出爐，能押注市場其他部分將跟進」，「科技股這個季度獲利搞砸的機率相當低」。

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