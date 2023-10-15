原以為風光的「債券年」看來無望實現 多頭損失慘重

今年債券基金表現不如預期。圖為華爾街路牌。(路透)

華爾街原本宣告2023年是債券 風光的一年，不料，基金經理人卻得面臨的現實是，今年又是史上少見慘賠的一年。

Hoisington投資 管理公司高齡81歲首席經濟研究員Lacy Hunt研究市場、聯準會（Fed）政策和經濟長期半個世紀。他坦言，這是他職涯中最艱難的時期。

在滙豐控股（HSBC Holdings），Steve Major說，他以為美國政府不斷增加債券供給並無關緊要是「錯誤」的判斷。本月，摩根士丹利也終於加入美國銀行的行列，對美國公債改持中性立場。

Hunt說：「這是倍感挫折的一年。」據彭博彙編的數據顯示，該公司的Wasatch-Hoisington美國公債基金繼2022年下跌34%之後，今年 迄今又賠了13%。

公債去年慘跌，比較容易向客戶解釋，大家都知道當通膨高漲、央行升息之時，債券價格往往受創。

今年原本預期，在數十年來最大幅度升息的重壓之下，美國經濟會崩跌，債券會隨貨幣政策轉而寬鬆而上漲。

然而事與願違，儘管通膨放緩，就業數據和其他衡量經濟健康狀況的關鍵指標依然強勁，導致物價加速上揚的威脅始終存在。公債殖利率 反而漲到2007年以來最高水準，美國公債市場面臨連續三年賠錢的空前局面。

況且，如今沒有Fed在市場上購債來壓低借貸成本，美國的鉅額預算赤字以及為填補赤字而大舉發債。過去對此或許無關緊要，如今卻變得茲事體大。

Hunt和他的同僚還在在討論是否要全面改變他們看多長債的觀點，因為他們以為通膨放緩會打壓殖利率的假設並未實現。

Hunt說：「我們以為通膨會下降，事實確實如此。事實上在過去，通膨如此大幅度下降之後，無不緊接著出現經濟衰退。結果內生產毛額(GDP)反而仍在成長，這是前所未有的現象。」

摩根大通資產管理公司固定收益部門首席投資長Bob Michele在10年期公債殖利率達到4.30%時，已減少他在公債建立的加碼部位，而接下來公債殖利率又漲了超過50個基點。目前價位看起來很有吸引力，但這位擁有40年債市經驗的投資老手仍在等待塵埃落定。

儘管過去一周債市已收復部分失地，這是由於以色列和哈馬斯之間的戰爭引發了戰局擴大的疑慮，交易者紛紛尋求避險。在這波漲勢背後的核心不確定性仍然存在。

而即使在公債下跌之後，仍有一些指標顯示，投資人可以持有更長時間。所謂的殖利率期限比 — 衡量債券殖利率需要上升多少才能抹去未來付利價值的指標 — 仍在89個基點左右徘徊。

盡管債市投資有轉向短債之勢，Allianz Global Investors UK Ltd.的投資組合經理人Mike Riddell表示，他仍然非常看好債券。對於為Robeco管理多元資產組合的Aliki Rouffiac而言，殖利率較高也升高經濟硬著陸的風險，她也因此利用債券做為美股長期走跌的避險。