我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國初婚延後速度加快 低學歷男性終身難婚

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

面對俄中歐衛星網路系統 美國GPS主宰地位鬆動

編譯林奇賢／綜合外電
中國、俄羅斯、歐盟已開發能提供全球定位服務的替代衛星網路系統，正挑戰美國GPS作為定位服務黃金標準的地位。（路透）
中國、俄羅斯、歐盟已開發能提供全球定位服務的替代衛星網路系統，正挑戰美國GPS作為定位服務黃金標準的地位。（路透）

美國的全球定位系統（GPS）問世近50年，遲遲未升級，如今中國、俄羅斯、歐盟已開發能提供全球定位服務的替代衛星網路系統，挑戰GPS作為定位服務黃金標準的地位。

華爾街日報（WSJ）報導，學界和國安官員告誡，升級延宕雖不代表GPS會失敗，但其他國家較現代的定位系統，可能取得全球商業影響力，代價則是美國的GPS使用下滑。例如中國向非洲、亞洲官員展示時，會把自家先進衛星服務作為商業和研究夥伴關係的賣點。

在極端情況下，一國政府可能會提供不準確的數據給敵對國家，在兩國爆發衝突時，讓依賴其訊號的敵對國家智慧手機和車輛派不上用場。

中國的北斗衛星系統，在2020年已達成訊號覆蓋全球的目標，目前在軌道作業中的衛星共46顆，比美國GPS的31顆還多。俄羅斯的格洛納斯系統、歐盟的伽利略系統也都已完成全球訊號覆蓋。日本和印度的衛星則能發送訊號到本國領土周遭的地區。

IQT電信執行副總裁休厄爾說，GPS相對其他衛星系統的優勢不再明顯，「主宰地位已被削弱」。

GPS會透過與民用訊號區隔的軍用頻段，引導美國的飛彈、船艦、軍隊，過去甚至連敵國軍隊都得仰賴這套五角大廈控制的系統。

由於民用訊號可免費使用，中國、歐洲、俄羅斯的衛星導航系統不會直接獲利，但這些新系統較先進的功能令人難以忽視。未來的智慧手機、汽車和工業設備製造商，可能決定預設狀態停用GPS，而是先倚賴中國的訊號。

美國太空軍則表示，GPS持續在自己的領域樹立黃金標準，「雖然其他國家（的衛星系統）可能報告精確度改善，在（訊號）可得性也有同等表現，但GPS在完整度上仍是明確的領導者，也是唯一接受國際飛航用途的系統」。

GPS計畫在1973年獲得美國國防部的首次批准，並在1978年發射首顆衛星，到1995年才全面運轉，如今由國防部的新部門太空軍負責管理。

俄羅斯 太空 國防部

上一則

印尼總統：以哈戰爭加劇世界危機 汽油燃料恐上漲

延伸閱讀

白宮：美國憂心以巴戰事加劇 伊朗恐直接涉入

白宮：美國憂心以巴戰事加劇 伊朗恐直接涉入
美國銀行業巨頭警告 存款利率終將上升、侵蝕獲利

美國銀行業巨頭警告 存款利率終將上升、侵蝕獲利
美安排船隻從以色列撤僑 德警告國民勿前往以巴

美安排船隻從以色列撤僑 德警告國民勿前往以巴
「火環」來了 日環食橫貫美洲 美國下次見要等到2046年

「火環」來了 日環食橫貫美洲 美國下次見要等到2046年

熱門新聞

從某種指標來看，美國公債市場12日遭遇2020年3月來最慘的一天，導火線是美國9月通膨數據高於預期以及12日新標售的美債需求疲弱，刺激30年期殖利率再度飆高。（路透）

2020年來最慘的一天 30年期美債殖利率又發飆了

2023-10-13 07:13
因為安全考量，目標百貨關閉紐約、舊金山、西雅圖等地9家門市。（Getty Images）

被搶到怕… 目標百貨「關門止損」 對社區衝擊有多大？

2023-10-09 13:38
以色列地面部隊周六集結加薩邊境準備發動攻勢，以色列和哈瑪斯之間衝突有愈演愈烈之勢，投資人紛紛尋求避險。（歐新社）

唯恐以巴衝突演成以伊衝突 投資人嚴防美股潰堤

2023-10-14 08:29
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。(路透)

美債市為何驚濤駭浪不斷？伊爾艾朗：因「三錨」全沒了

2023-10-14 12:41
年底購物季逼近之際，服飾等關鍵產品的價格9月都下跌。（美聯社）

年底購物季好兆頭？9月服飾、家具、家電價格大跌

2023-10-13 14:27
亞馬遜秋季會員促銷活動的頭八個小時，顧客平均花費38美元，較去年同期增加2%。（路透）

亞馬遜會員秋季促銷活動開跑 為年終旺季暖場

2023-10-11 03:11

超人氣

更多 >
低調再婚前男友？ 白百何被拍到抱二胎兒出門 母愛滿滿

低調再婚前男友？ 白百何被拍到抱二胎兒出門 母愛滿滿
中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園
陳奕迅澳門開唱被嗆「講國語」怒回絕 引熱議

陳奕迅澳門開唱被嗆「講國語」怒回絕 引熱議
刮刮樂當小費 調酒師刮開中5萬元 顧客竟「變臉搶回」

刮刮樂當小費 調酒師刮開中5萬元 顧客竟「變臉搶回」
以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮