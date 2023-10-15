印尼總統：以哈戰爭加劇世界危機 汽油燃料恐上漲

印尼總統佐科威表示，巴勒斯坦和以色列再次爆發戰爭正導致世界局勢惡化，加劇世界正面臨的糧食和能源危機。(Getty Images)

印尼 總統佐科威（Joko Widodo）昨天表示，巴勒斯坦和以色列再次爆發戰爭正導致世界局勢惡化，加劇世界正面臨的糧食和能源危機。

印尼「時代報」（Tempo）今天報導，佐科威昨天出席一場在雅加達舉行的志工組織「Projo」全國會議上表示，「不要以為這些戰爭不會影響我們，事實上，它真的影響了我們」。

他警告，俄烏戰爭引發糧食危機後，以巴戰爭則可能引發能源危機，導致全球汽油燃料價格上漲。

佐科威說：「我並不想嚇大家，但這有可能發生，因為如果戰爭不結束，全球燃料價格肯定會上漲。」

他進一步指出，除了這兩個問題，世界還面臨氣候變遷 的巨大挑戰，世界各地的人們都感受到氣候變遷的影響。

佐科威說：「過去3、4個月，世界各地都出現酷熱的天氣。聖嬰現象（El Nino）正影響我們，不僅導致炎熱天氣，還影響糧食生產。」

考量到日益複雜的全球挑戰，他強調，印尼下一任領導人必須具有清晰的戰術願景、承擔風險，以及面對其他國家壓力的勇氣。

佐科威明年卸任，印尼明年2月將舉行總統大選。佐科威雖未公開表示支持任何總統參選人，但外界普遍認爲，他已決定支持大印尼行動黨（Gerindra）主席、現任國防部 長的普拉伯沃（Prabowo Subianto）。