史指先升後跌 仍連兩周收漲

美股收跌，主受油價飆升和通膨預期上升的壓力，結束動盪的一周。（美聯社）

美股收跌，主受油價 飆升和通膨預期上升的壓力，結束動盪的一周。

史坦普500指數下跌21.83點或0.5%收4327.78點。道瓊工業指數上漲39.15點或0.12%收3萬3670.29點。以科技股為主的那斯達克指數下跌166.99點或1.23%收1萬3407.23點。

消費者信心數據公布後，主要股指從盤中高點回落。根據密西根大學的調查，10月消費者信心數據下滑，而通膨預期飆升。

由於擔心以色列與哈馬斯戰爭可能加劇中東地緣政治緊張局勢，油價大漲超過6%，史指觸及盤中低點。美國西德州中質原油期貨(WTI)和國際指標基準布蘭特原油期貨創下4月3日以來的最佳單日表現。

WTI上漲5.8%收每桶87.7元，創4月3日以來最佳單日表現。12月到期的國際指標布蘭特原油期貨上漲4.89%至每桶90.89元。WTI本周上漲逾4%，為9月1日以來最佳單周表現。

黃金收漲3.11%，是2022年12月1日以來表現最好的一天。

投資人也密切關注美國國債殖利率 。10年期公債殖利率下跌9個基點至4.621%。2年期公債殖利率下跌近2個基點至5.052%。殖利率和價格呈反比關係。

LPL Financial首席技術策略師騰奎斯特(Adam Turnquist)表示：「利率仍處於主導地位，這確實是自6日以來看到的反彈。」「初步跡象顯示，我們在技術面看到投降，但是仍在與長期殖利率的上升趨勢鬥爭。」

他表示，除非10年期公債殖利率回落至4.35%附近，否則「展望10月時，市場將充滿挑戰，甚至可能會出現波動」。

投資人對股市仍略顯謹慎，但樂觀地認為，如果殖利率回落且利率走低，股市可能會在第4季反彈。

LPL首席股票 策略師巴克班德(Jeff Buchbinder)表示，「考慮到殖利率，債券現在對股票構成激烈的競爭。因此，我們目前對股市的看法是中性的。」「如果殖利率如預期穩定，這對股市來說仍然是一個相當好的環境。」他表示，利率大幅上升的風險取決於通膨的重新加速，但他認為這種可能性不大。

可以肯定的是，史指和道指本周收漲。那指本周小幅下跌。

主要金融公司發布的一系列基本正面的財報拉開了第3季財報季序幕。摩根大通(JPMorgan Chase)上漲1.56%，富國銀行(Wells Fargo)上漲2.99%；而花旗集團(Citigroup)收跌0.24%，雖然基本獲利為正值，但回吐早盤漲幅。貝萊德下跌1.34%。

聯合健康集團(UnitedHealth Group)是道指每股價格最高的股票，因上季獲利而上漲2.52%。

輝達產品線的加速推進，再次證實了美國商銀對這家晶片製造商的信心。

分析師艾亞(Vivek Arya)在給客戶的報告中表示，「新的資料中心路線圖披露顯示，透過加快推出節奏來擴大產品範圍，這可能會繼續使商業競爭對手如AMD和英特爾更難追趕，或內部雲端晶片努力在晶片快速崛起的時代證明成本的複雜性。」他重申該公司是首選。

該公司650元的目標價意味著較12日收盤價有38%的上漲空間。2023年初至今，由於AI相關的熱情，該股上漲兩倍多。

摩根大通表示，Post Holdings是「擁有強勁自由現金流的典範」。分析師高德曼(Ken Goldman)給予該公司加碼評級。

這家包裝食品公司擁有多種類別和品牌，其中許多是自有品牌。

高德曼在最新報告中表示：「Post Holdings可產生強勁的現金流，可在未來2年內大量用於減少債務和回購股票。」

隨著交易員進入第3季財報季的高峰期，地區銀行將成為未來一周的焦點。

Sri-Kumar Global Strategies總裁史利庫瑪(Komal Sri-Kumar)表示：「我的確需要一些跡象來說明去年3月的地區銀行危機是否真的結束了。」「因為我並不這麼認為。」

由於投資人對中東地緣政治緊張局勢升級仍感到緊張，油價上漲近6%。