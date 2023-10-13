剝奪感重 工人薪資下滑 但美三大車廠的CEO們 三年抱回10億美元

美國汽車工會成員仍極力爭取更高的薪資，同時執行長賺進大筆鈔票。路透

美國聯合汽車工會（UAW）與底特律三大車廠的對峙懸而未決，所爭執的議題其實並非新鮮事：工會說，車廠的貪婪阻止員工賺取公平的薪資，但福特、通用、Stellantis則雙手一攤說，實在無法滿足工會的要求。

儘管雙方的說法都有一些道理，但一項不爭的事實特別引人關注。彭博資訊報導，自2010年來，在美國三大車廠任職執行長的10位人士，合計領取逾10億美元的薪酬，然而，美國的汽車工人，無論加入工會與否，在這段期間薪資下跌約17%。

在2022年，通用和福特工人的薪資中位數分別為80,034和74,691美元，總部在荷蘭的Stellantis，去年的平均年資為67,800美元。根據彭博編制的數據，在通用和福特，這導致執行長與員工的薪資比高於美國大型上市公司的平均值。Stellantis說，執行長塔瓦瑞斯就任至今，已發放逾20億美元獲利獎金。

UAW要求加薪不是沒有原因，根據勞工部 統計局，自2003年，美國汽車工人的平均時薪下降約30%，主因是美國未加入工會工人所生產的汽車產量增加，UAW在2007年也同意降低新進員工的薪資。

儘管UAW的主席費恩說，部分成員的薪資讓人落入貧窮，但相較於民間產業，車廠工人的平均薪資仍較高，不過差距正在縮小。UAW的成員也比非工會成員賺得多。

通用執行長巴拉說，公司在時薪方面的人力成本，比電動車大廠特斯拉 多22美元，若依循UAW的要求，競爭劣勢只會擴大。

至於美國車廠執行長所領取的10億美元報酬，包含了薪水、獎金、股票獎勵、附加福利，以及與退休 或企業併購相關的特別報酬。Stellantis的發言人說，近來的併購案，為先前的多位執行長帶來大筆的一次性報酬。