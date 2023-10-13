我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史指先升後跌 仍連兩周收漲

華裔生SAT近滿分 18所大學僅中2間卻得Google職位

剝奪感重 工人薪資下滑 但美三大車廠的CEO們 三年抱回10億美元

編譯陳律安／綜合外電
美國汽車工會成員仍極力爭取更高的薪資，同時執行長賺進大筆鈔票。路透
美國汽車工會成員仍極力爭取更高的薪資，同時執行長賺進大筆鈔票。路透

美國聯合汽車工會（UAW）與底特律三大車廠的對峙懸而未決，所爭執的議題其實並非新鮮事：工會說，車廠的貪婪阻止員工賺取公平的薪資，但福特、通用、Stellantis則雙手一攤說，實在無法滿足工會的要求。

儘管雙方的說法都有一些道理，但一項不爭的事實特別引人關注。彭博資訊報導，自2010年來，在美國三大車廠任職執行長的10位人士，合計領取逾10億美元的薪酬，然而，美國的汽車工人，無論加入工會與否，在這段期間薪資下跌約17%。

在2022年，通用和福特工人的薪資中位數分別為80,034和74,691美元，總部在荷蘭的Stellantis，去年的平均年資為67,800美元。根據彭博編制的數據，在通用和福特，這導致執行長與員工的薪資比高於美國大型上市公司的平均值。Stellantis說，執行長塔瓦瑞斯就任至今，已發放逾20億美元獲利獎金。

UAW要求加薪不是沒有原因，根據勞工部統計局，自2003年，美國汽車工人的平均時薪下降約30%，主因是美國未加入工會工人所生產的汽車產量增加，UAW在2007年也同意降低新進員工的薪資。

儘管UAW的主席費恩說，部分成員的薪資讓人落入貧窮，但相較於民間產業，車廠工人的平均薪資仍較高，不過差距正在縮小。UAW的成員也比非工會成員賺得多。

通用執行長巴拉說，公司在時薪方面的人力成本，比電動車大廠特斯拉多22美元，若依循UAW的要求，競爭劣勢只會擴大。

至於美國車廠執行長所領取的10億美元報酬，包含了薪水、獎金、股票獎勵、附加福利，以及與退休或企業併購相關的特別報酬。Stellantis的發言人說，近來的併購案，為先前的多位執行長帶來大筆的一次性報酬。

勞工部 特斯拉 退休

上一則

防範以巴戰況急遽惡化 投資人3步驟自保

下一則

史指先升後跌 仍連兩周收漲

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
持續4周…汽車工人罷工再擴大 肯州福特卡車廠加入

持續4周…汽車工人罷工再擴大 肯州福特卡車廠加入
汽車工會罷工擴大 肯州福特廠8700人加入抗爭

汽車工會罷工擴大 肯州福特廠8700人加入抗爭
福特休旅車和皮卡引擎問題擴大調查 再納入70萬輛

福特休旅車和皮卡引擎問題擴大調查 再納入70萬輛

熱門新聞

因為安全考量，目標百貨關閉紐約、舊金山、西雅圖等地9家門市。（Getty Images）

被搶到怕… 目標百貨「關門止損」 對社區衝擊有多大？

2023-10-09 13:38
從某種指標來看，美國公債市場12日遭遇2020年3月來最慘的一天，導火線是美國9月通膨數據高於預期以及12日新標售的美債需求疲弱，刺激30年期殖利率再度飆高。（路透）

2020年來最慘的一天 30年期美債殖利率又發飆了

2023-10-13 07:13
美國9月非農業新增就業人數暴增33.6萬人，是預測值的兩倍半，市場解讀年底前聯準會（Fed）再升息一次機率大增，美股6日起初暴跌，收盤卻從盤中低點強彈並意外由黑翻紅，史坦普500指數演出3月來最猛的絕地大反攻，終場收漲1.2%。（路透）

美國就業報告超強怎麼嚇不倒美股？分析師揭一大關鍵

2023-10-07 07:11
專家預期以巴衝突帶動市場轉向黃金和美元等避險資產，先前遭大舉拋售的美國國債可望獲得大幅提振。以色列鐵穹防禦系統攔截來自加薩走廊的火箭彈。（路透）

以巴衝突再起 投資人料將搶買黃金、美元避險 美債可望獲提振

2023-10-08 02:31
預言股市將崩盤的烏鴉嘴何其多，但若這回發出警語的，是一家曾神準料中達康泡沫及全球金融海嘯出了名的資產管理公司，就不由得引人注意。圖／路透

曾避開達康、海嘯股災的操盤手拉弗示警：抱現金防崩盤

2023-10-07 13:39
中東緊張升高，國際油市交易商正緊盯伊朗的情況。（美聯社）

以巴開戰恐波及？中東緊張升高 油市聚焦這國家：若遭攻擊油價立即飆漲

2023-10-08 08:32

超人氣

更多 >
原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死

原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」
CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」
遭挾持20小時 以色列婦下廚餵飽哈瑪斯 撐到員警兒營救

遭挾持20小時 以色列婦下廚餵飽哈瑪斯 撐到員警兒營救