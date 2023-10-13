防範以巴戰況急遽惡化 投資人3步驟自保

巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯無預警對以色列發動恐怖攻擊，震驚全球，一旦以巴戰火蔓延到加薩走廊和南黎巴嫩以外地區，甚至把產油大國伊朗也捲入，導致油價飆升，恐將對全球市場造成重大衝擊。圖／歐新社

巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯7日（周六）無預警對以色列 發動恐怖攻擊，震驚全球，有評論員認為可能導致嚴重程度堪比1914年第一次世界大戰的災難。儘管金融市場對以巴衝突的初期反應大致淡定，分析師提醒投資 人，不應排除市場從「反應淡靜」轉變成「反應過激」的可能性。

彭博資訊報導，爆發震驚世人的地緣政治事件後，照理說投資人直覺反應通常是一察覺風險升高，就會急忙遁入安全避風港，例如搶進黃金、美國公債等。這兩項資產自周末以來確實勁漲，但因之前已熬過六個月的行情低迷時期，順勢反彈不令人意外；況且，那陣反彈的漲幅也不大，12日美國公布9月消費者物價指數（CPI）升幅高於預期，升高聯準會（Fed）年底前再升息一次的預期，也導致美債價格回跌（走勢反向的殖利率升高）、金價也回軟。

市場初步反應出奇淡定

總的來說，以巴衝突再起，對金融市場的影響平淡得出人意料之外，至少目前為止是如此。

例如，以巴衝突爆發後的頭三個交易日，美股標普500指數和世界指數漲幅都超過2%。美股「七大咖」--指蘋果、微軟、Google母公司Alphabet、亞馬遜、輝達（Nvidia）、特斯拉（Tesla）和臉書母公司Meta這七家科技巨擘--相較於標普500成分股平均股價的相對價位甚至衝上新高。

至於油價 ，亦即問題的核心，在以色列遇襲消息爆發、油市開盤後的幾個小時，確實享有一陣反彈，但後來卻又回落。能源股走勢也一樣，漲勢曇花一現。

花旗集團總經策略師團隊認為，市場大致保持鎮定，顯示預期結局會相對良性（純以財經角度觀之），不至於太嚴重。

戰火局限一隅、不捲入主要產油國就無大礙

花旗策略師在報告中寫道：「市場價格目前似乎反映一個情境，就是假定以色列反應雖強烈，但不會太持久，衝突熱點在地理上仍局限於加薩走廊，或頂多延伸至黎巴嫩南部。在這種情境下，油價應會稍高一點，畢竟風險溢價勢必升高，且沙烏地阿拉伯和以色列的協議最起碼也必須延後。但油價可能不會飆得太高。」

這點是關鍵。油價一漲，有人受惠也有人遭殃。但回顧歷史，唯有在油價呈現史詩級漲勢之時，例如1973年底和2008夏季，才真的能在其他風險性資產市場掀起巨大賣壓。

花旗點出的問題是，以巴戰火可能輕易蔓延到加薩走廊和南黎巴嫩以外的地區。若是如此，那真的會造成油價飆漲，特別是在一種情況下：伊朗直接捲入以巴戰爭。另一種可能性，是以色列在加薩走廊發動地面戰爭（看來即將成真），即使在不刻意擴大衝突的情況下，也可能付出更高昂的代價，且會引起更多國家介入。

伊朗在2015年與西方國家簽署核協定，2020年廢止，此後伊朗不再是關注焦點。但現在情況已改觀，金融市場卻尚未做好因應準備。

戰火延燒對股市有何影響？

據花旗分析，一旦戰火蔓延，各國紛紛提高軍事支出，國防類股明顯受益。以國別而論，BCA Research分析師葛特肯指出，美國與沙烏地阿拉伯將從武器銷售各取所需、互蒙其利；中國大陸雖已超越美國，成為對沙烏地阿拉伯最大出口國，但在打入沙國進口武器市場方面毫無進展。若敲定可能附帶安全保障的協議，避免沙國捲入以巴之爭，可能為軍火商利潤豐厚的武器銷售鋪路。

油價飆升，對股市有何影響？花旗分析，不同的股價指數，對油價變動的敏感度也大不相同，但對那斯達克100指數肯定是「大利空」，因為油價上漲將導致利率走高（2022年情況正是如此），對成長敏感股（像是「七大咖」）的打擊莫此為甚。由此推論，萬一以巴戰況急遽升溫、把伊朗也捲入其中，導致油價狂飆，那斯達克指數中的大型成分股必定首當其衝。

美國大型科技股2022年跌得很慘，2023年轉運，年初迄今漲勢可觀，本周表現依然比大盤出色。然而，有充分理由說，這些科技大咖股目前的價位，尚未把以巴衝突擴大的風險納入考量。

投資人如何因應？

此刻要全盤評估這種情況會給金融市場帶來多大衝擊，還言之過早。也許最糟情況不會發生，但投資人仍宜做好準備以防萬一。可考慮下列三步驟：

一、若擔心最糟情境仍可能發生，仍有一些吸引人的選擇權可供投資人運用；

二、買進國防股，以及能源股、石油、貴金屬，甚至美國公債，是防範戰況升級的合理選擇；

三、至於今年表現耀眼的科技「七大咖」，趁早獲利了結為宜。