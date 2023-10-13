我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給24小時逃命 以色列令110萬加薩人南遷

華女苦等樂透綠卡10年 律師提醒不必要風險

年底購物季好兆頭？9月服飾、家具、家電價格大跌

編譯簡國帆／綜合12日電
年底購物季逼近之際，服飾等關鍵產品的價格9月都下跌。（美聯社）
年底購物季逼近之際，服飾等關鍵產品的價格9月都下跌。（美聯社）

儘管數據顯示美國9月通膨率仍居高不下，但年底購物季逼近之際，好消息是消費者終於感受到荷包的壓力稍微減輕，因為服飾等關鍵產品的價格都下跌。

聯邦政府12日公布的數據顯示，9月服飾價格跌幅為2020年新冠疫情爆發以來最大，從女裝、男性西裝一直到童鞋的價格都下跌。許多家居用品9月也稍微變得更便宜，臥室家具價格跌幅是一年多來最大，洗衣機設備等家電也大跌。

研究機構NIQ全球思考領袖部門主管費南德絲指出，今年購物季的普遍想法，只是試著買絕對必要的家庭必需品，「在我看來，除非必要，否則人們今年或許不會想添購新的大型家具」。她說，今年年底購物季支出將偏重在真的重要的產品，而非過去的大肆揮霍。

服飾和家具價格只是一般家庭的少數福音。多數必需品的價格仍上漲，包括居家用品和能源，薪資成長也不再跟上通膨，雖然就業市場熱絡讓許多消費者能夠持續支出，但一些人已感受到購買力減退的壓力，NIQ數據顯示，約78%美國人自認為「脆弱消費者」，比率高於去年的74%，意味著更多人會審慎支出。

許多人正仰賴信用卡維持收支平衡，今年年底購物季的先買後付服務使用量預料將創新高，零售商也日益轉向促銷，以吸引買家。

另一方面，服務價格也還在上漲，勞工部通膨報告中，運動賽事門票價格等娛樂服務價格依然大漲。

勞工部 就業 疫情

上一則

不只缺人？小摩：台積電亞利桑納廠延宕 有4原因

延伸閱讀

通膨戰結束？諾貝爾經濟學獎得主克魯曼貼文 被抨脫節

通膨戰結束？諾貝爾經濟學獎得主克魯曼貼文 被抨脫節
Fed高利率 可能維持更久

Fed高利率 可能維持更久
擔憂通膨難解 股指止連四漲

擔憂通膨難解 股指止連四漲
住房能源領漲 CPI增幅超預期

住房能源領漲 CPI增幅超預期

熱門新聞

因為安全考量，目標百貨關閉紐約、舊金山、西雅圖等地9家門市。（Getty Images）

被搶到怕… 目標百貨「關門止損」 對社區衝擊有多大？

2023-10-09 13:38
美國9月非農業新增就業人數暴增33.6萬人，是預測值的兩倍半，市場解讀年底前聯準會（Fed）再升息一次機率大增，美股6日起初暴跌，收盤卻從盤中低點強彈並意外由黑翻紅，史坦普500指數演出3月來最猛的絕地大反攻，終場收漲1.2%。（路透）

美國就業報告超強怎麼嚇不倒美股？分析師揭一大關鍵

2023-10-07 07:11
專家預期以巴衝突帶動市場轉向黃金和美元等避險資產，先前遭大舉拋售的美國國債可望獲得大幅提振。以色列鐵穹防禦系統攔截來自加薩走廊的火箭彈。（路透）

以巴衝突再起 投資人料將搶買黃金、美元避險 美債可望獲提振

2023-10-08 02:31
預言股市將崩盤的烏鴉嘴何其多，但若這回發出警語的，是一家曾神準料中達康泡沫及全球金融海嘯出了名的資產管理公司，就不由得引人注意。圖／路透

曾避開達康、海嘯股災的操盤手拉弗示警：抱現金防崩盤

2023-10-07 13:39
中東緊張升高，國際油市交易商正緊盯伊朗的情況。（美聯社）

以巴開戰恐波及？中東緊張升高 油市聚焦這國家：若遭攻擊油價立即飆漲

2023-10-08 08:32
亞馬遜秋季會員促銷活動的頭八個小時，顧客平均花費38美元，較去年同期增加2%。（路透）

亞馬遜會員秋季促銷活動開跑 為年終旺季暖場

2023-10-11 03:11

超人氣

更多 >
杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？
不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...

不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...
舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光
紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道
被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙