債券殖利率飆高能否取代升息？Fed官員觀點大薈萃

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯（Susan Colins）。(路透)

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯（Susan Colins）表示，如果近期美國公債殖利率 上升趨勢持續，可能壓低央行進一步升息 的必要性。除她之外，先前也有部分決策官員暗示，聯準會 （Fed）在10月31日至11月1日下次會議可以按兵不動，受到了債券市場的歡迎。

屬中間派、今年對利率決自沒有投票權的柯林斯周四在波士頓聯準銀行主辦的一場社區銀行會議上以事先準備好的講稿發言：「長期殖利率上升意味金融環境在一定程度上收緊，如果這種情況持續，可能降低近期進一步收緊貨幣政策的必要性。」

她周三表示，官員可能花更多時間來評估即將發布的經濟數據，因為「或許接近，甚至可能已經達到這個緊縮周期的峰值」。她重申前一日有關於聯準會在貨幣政策上可以更加耐心的表態，但也再次表示，進一步升息的可能依然存在。

點陣圖顯示今年可能再升息一次，不過聯準會官員最近幾天卻表示該路徑並非那麼清晰。其中一些人分析了導致金融環境收緊的美國10年期公債殖利率飆升的背後原因。以下是柯林斯之外其他人的看法。

對利率決策擁有永久性表決權的聯準會副主席傑佛森（Philip Jefferson）屬中間派：在代表聯準會主席鮑爾傳達政策發揮關鍵作用的傑佛森周一表示，正關注美國公債殖利率上升對經濟的潛在抑制效應：「展望未來，我將繼續留意債券殖利率上升導致的金融環境收緊，並在評估未來政策路徑時牢記此事。」

今年有表決權的達拉斯聯準銀行總裁蘿根（Lorie Logan）傾鷹派：她周一表示，長期公債殖利率近期飆升可能意味聯準會再次升息的必要性降低。如果殖利率上升反映的是投資人風險偏好減弱而非成長增強，就意味金融環境趨緊程度超過必要。她說：「近幾個月來金融環境明顯收緊，收緊的原因很重要。如果長期利率因期限溢價上升而居高不下，那麼上調聯邦資金利率的必要性可能就會降低。」

今年沒有投票權的舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）傾鴿派：她周二表示，殖利率上升可以起到貨幣政策收緊的作用。她說：「最近債券殖利率收緊，意味金融環境已經收緊，如果這樣吃緊，聯準會或許不需要做那麼多。這就是為什麼我說，取決於情況的發展，或經濟動能是否改變，這可能相當於另一次升息。」

今年有投票權的明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）傾鷹派：他周二表示，尚未相信長期美債殖利率飆升會降低進一步升息的必要性，聲稱這取決於推動最近借貸成本上升的因素。他表示：「長期殖利率上升當然可能幫我們完成一些降低通膨的工作，但如果長期殖利率上漲是因為對聯準會行動的預期發生變化，那麼我們實際上可能需要按他們的預期行事來維持這樣的殖利率水準。」

對利率決策永久擁有投票權的聯準會理事沃勒（Christopher Waller）一直是最鷹派決策者之一：他表示，隨金融市場收緊，央行在採取進一步利率行動前可以先觀望形勢發展。沃勒周三在猶他州帕克城舉行的年度E2峰會上說：「經濟的實體面似乎表現不錯。名義上朝向我們希望的方向發展。所以我們現在所處的位置是可以觀望看看利率走勢。金融市場現在又再一次收緊，那將為我們做一些工作。」

今年沒有投票權的克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）傾鷹派：她10月3日說：「升息是為了收緊金融條件。自上次會議以來，我們看到10年期債券殖利率上升不少。所以這當然影響到我們或者我認為是否需要再次升息。如果這種情況持續，那麽這就是一個較緊縮的金融狀況，有助緩和需求、使其與供應更加平衡。那當然是我會留意的因素。」

今年沒有投票權的亞特蘭大聯準銀行總波斯提克（Raphael Bostic）是今年最鴿派決策者之一：他認為決策者不需要進一步升息，政策有足夠的限制性，足以讓通膨率回落至目標2%。波斯提克周二在美國銀行家協會年會上被問到債券殖利率時說，政策利率「明顯」有限制性，經濟正在放緩，升息帶來的更多影響尚未顯現，他認為「沒有必要在利率方面做得更多」。