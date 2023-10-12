美9月CPI高於預期確定Fed再升息？分析師：未必

美國9月消費者物價指數（CPI）報告好壞訊息參半，分析師認為，最新通膨數據不太可能左右聯準會決策官員的立場。（路透）

美國9月消費者物價指數（CPI）報告好壞訊息參半，分析師認為，最新通膨數據不太可能左右聯準會 （Fed）決策官員的立場。

美國9月CPI月比升0.4%，高於經濟學家預估的0.3%。剔除食物與能源價格的核心CPI月比升0.3%，符合預期。

與一年前相比，整體CPI年增率3.7%，與8月相同，但高於經濟學家預估的3.6%。

報告發布後，芝商所（CME）FedWatch工具顯示，交易員預料Fed 12月升息 機率升至將近35%，高於一天前的26%。美股道瓊指數和標普500指數隨之下挫。

分析師表示，最新數據未能對Fed下一步提供多大的指引。

Toggle AI總裁賽特說：「這份報告好壞參半，不足以讓Fed決定下一步。CPI升幅略高於預期，核心CPI則相反。Fed有可能再升息一次，也可能不會再升。」

Principal資產管理公司首席全球策略師沙赫說：「歷經上周非農就業 報告的震懾，今天的CPI報告令人安心地平靜無事。核心CPI與預期相符，延續通膨減緩（disinflation）論述。整份報告沒有什麼可能左右Fed立場，不論是朝哪個方向。」

因此，沙赫認為，Fed今後是否還會再升息一次，仍是懸而未決的問題。