俄油避開制裁 凸顯「地緣碎片化」不可信

七大工業國（G7）對俄羅斯石油銷售價訂出每桶60美元的上限，並未導致俄國總統普亭的戰爭機器停止運作。（路透）

近年來美中貿易戰升溫，令人擔心華府與北京對峙導致「新冷戰」時代來臨，隨著世界分裂成兩大陣營，雙方競相搶奪具戰略重要性的關鍵原物料，以供綠能轉型和農業生產之需，世界大宗商品市場有遭強權分割、占據之虞。然而，歷史經驗和最新觀察結果顯示，設法壟斷商品市場的戰略性企圖，往往會被靈活應變的企業和政府反制。

美中對峙裂解地緣經濟、各自割據商品市場？

金融時報報導，國際貨幣基金（IMF）長久來頻頻對地緣經濟碎片化（geofragmentation）示警，在最新評估報告中，IMF經濟學家團隊估計，商品市場若是分裂成兩大集團，一邊以歐美為中心，另一邊以中國為主軸，那將給原物料市場帶來劇烈震撼。例如，以中國為中心的棕櫚油和黃豆價格可能飆漲逾500%，而歐美地區的礦物精鍊成本也將暴增。

但即使在那種情境下，對全球經濟產值的衝擊也不算大。低收入國家，這些國家通常倚賴糧食進口，國內生產毛額（GDP）可能面臨縮減1.2%的衝擊，但全球整體GDP成長率可能只折損0.3%。

假設性歸類 實際可信度低

況且，這些數據是依據政治二極化假設推估出來的，而這些假設的可信度極低。

IMF的模型依據在聯合國的投票紀錄把世界各國歸類，例如把巴西 歸在歐美陣營--這說明了為什麼在模擬情境下，中國陣營的黃豆價格可能迅速飆漲。但事實上 ，巴西是全球最大黃豆出口國，目前該國約70%的產出都銷往中國。以為巴西會基於政治理由而切斷對中國的供應，凸顯這種假設有多不切實際，根本忽略了巴西是所謂金磚（BRICS）中等收入國家集團的一員。

生產國採務實策略、不選邊站

實際上，商品出口商通常會採取務實理性的地緣經濟策略。一國政府若是基於政治理由承諾對某個客戶國絕對忠誠，反而會陷自己於仰人鼻息和遭到剝削的下場，倒不如不選邊站、利用兩邊的矛盾取得漁翁之利。

以智利為例，這個世界第二大鋰產國在IMF模型中被列入歐美陣營，但事實上，智利大多數礦產都銷往中國。但智利政府一直以「擴大對歐洲出口」為誘餌，以贏得對方在歐盟-智利貿易協定中答應讓步。結果，布魯塞爾當局通常反對袒護本地生產商的強硬立場因此軟化，同意讓智利以便宜價格把鋰賣給歐盟境內的加工產業。鋰是製造電動車電池不可或缺的原料。

又如鎳生產大國印尼，中、美都爭相拉攏，但印尼也一直運用強大的談判籌碼，逼貿易夥伴國砸錢在印尼投資設加工廠。

強權威逼力量遠不如昔日冷戰時期

諸多案例顯示，地緣政治碎片化背後的權力不平衡，和第一次「冷戰」的情況截然不同。如今美國已沒有強得令人招架不住的財力或軍力，能協助推翻商品生產大國不配合的政府，像1954年促成瓜地馬拉政變，把時任瓜國總統阿本斯（Jacobo Árbenz）拉下台那般。阿本斯是民選總統，但計畫在美國資方擁有的香蕉種植場推行土地改革。

市場供需自會找到出路

即使商品市場政治上一分為二，純粹就市場供需而言，也意味貿易限制驅動的漲價，會導致長期的解決之道。在瑞士聖加侖大學主持「全球貿易警戒」計畫的艾凡涅（Simon Evenett）教授指出，稀土礦物（但不是精鍊成品）的產量升高，已削弱中國掌控對手國取得全球供應的能力。2015年，中國生產的稀土占全世界總產量比重超過80%；但到2021年，美國、澳洲 等其他地區採礦大增，已導致中國的稀土產量占比降到58%。

企圖掌控市場的代價高昂

企圖控制商品市場的政府，通常也會發現必須為此付出高得難以承受的代價。拿俄羅斯 為例，現在情況已明朗化，七大工業國（G7）對俄羅斯石油銷售價訂出每桶60美元的上限，並未導致俄國總統普亭的戰爭機器停止運作。一部分原因是，俄羅斯採取方法迴避，包括「黑暗艦隊」（dark fleet）油輪。而且，因為G7諸國也希望避免全球石油短缺毀了本國經濟，那項限價策略注定效果不彰。

同理，中國2020年對澳洲實施貿易限制時，北京後來不得不讓澳洲的鐵礦砂出口不受此限，原因就在中國無法從其他來源取得足夠的供應量。

結論

金融時報專欄作家貝堤的結論是，政治人物所謂「地緣政治碎片化」的說法，很常聽到，但在大宗商品市場和價值鏈卻罕見實例可驗證。當然，也許現在只是初期階段，各國政府未來可能進一步裂解市場，企業也可能得花更多時間調適新現實。然而，所謂全球重回「冷戰」時代、強權瓜分全球糧食和礦物資源的說法，目前為止論據仍十分薄弱。