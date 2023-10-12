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股神也投資加密友善銀行 今年飆93% 是波克夏表現最強

編譯林奇賢／綜合外電
巴西數位銀行Nubank母公司Nu Holdings，今年來飆漲93%，可能是波克夏這段期間投資組合中績效最好的持股。(路透)
巴西數位銀行Nubank母公司Nu Holdings，今年來飆漲93%，可能是波克夏這段期間投資組合中績效最好的持股。(路透)

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司慧眼獨具，先前投資的巴西數位銀行Nubank母公司Nu Holdings，今年來飆漲93%，可能是波克夏這段期間投資組合中績效最好的持股。

Business Insider報導，波克夏其他持股也表現超強，例如亞馬遜（今年迄今漲57%）、最大持股蘋果（漲39%），但也有一些指標性的投資表現欠佳，包含可口可樂（跌14%）、美國銀行（跌17%）和卡夫亨氏（跌18%）。

波克夏一開始在2021年6月向Nu Holdings注資5億美元，接著該公司在該年12月上市時，又對這家對加密貨幣友善的巴西銀行投資2.5億美元左右。截至今年6月，波克夏持有該公司約1.07億股，持股比率為2%左右，價值8.45億美元。若在那之後，波克夏沒對這檔股票有任何買賣，時至今日的價值為8.4億美元。

事實上，Nu Holdings當前股價，比IPO發行價9美元低了13%左右。然而，該公司在營運方面有所斬獲，截至6月的一年間，該公司的客戶數量成長28%至8,400萬人，營收大增61%，達到約19億美元，並扭虧為盈，從淨損3,000萬美元進步至淨利2.25億美元。

波克夏投資Nubank令人驚訝，因為這家銀行允許加密幣在該平台交易，甚至今年3月還發行自家的原生代幣，當時巴菲特的投資夥伴孟格（Charlie Munger）痛批比特幣和其他數位貨幣一文不值，且是罪犯的工具。

基於Nu Holdings的部位在波克夏規模約3,500億美元的股票組合中微不足道，這個投資決定可能是巴菲特兩名副手庫姆斯（Todd Combs）或威許勒（Ted Weschler）所為。

波克夏 投資 巴菲特

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