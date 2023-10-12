美股近日強彈已踹倒「憂慮牆」？專家：不是吉兆

美國股市近日來強彈，吸引眾多擇時操作者進場買進，但看在反向操作者眼裡，這反而閃現投資人應該走避的訊號。(路透)

美國股市近日來強彈，吸引眾多擇時操作者進場買進，但看在反向操作者眼裡，這反而閃現投資 人應該走避的訊號。

MarketWatch報導，美股 在10月3日觸及這波低點後，過去六個交易日來標普500指數漲幅達3.5%（計算至11日收盤為止），那斯達克 綜合指數更躍漲4.6%。

但MarketWatch股市專欄作家胡伯特指出，分析過去20年來六天漲勢規模近似的資料得知，這回一般擇時操作者顯得特別亢奮，看漲後市程度高得異常。

由此推論，胡伯特斷定，美股這波漲勢，極可能是「穿插在更長期下跌趨勢中間的一股逆勢反彈」。

胡伯特指出，自10月3日以來，他用來衡量股市擇時操作者信心的平均指數HSNSI飆升35.6個百分點，幾乎是該指數過去20年來平均升幅（9.8個百分點）的四倍。另一聚焦那斯達克的的指數HNNSI自10月3日來已躍升34.1個百分點，幾乎是歷史升幅均值（17.4個百分點）的兩倍。

現在市場擇時操作者有多亢奮？不妨對照一年前美股這波牛市起漲的情況，自2022年10月12日那天算起的六個交易日，那斯達克綜合指數大漲6.1%，相較於過去六個交易日漲幅為4.6%，但一年前HNNSI升幅卻只有13.3個百分點，而在今年10月3日起的六個交易日卻激升了34.1個百分點。

胡伯特的結論是，較持久的股價漲勢，起初會遭遇市場上普遍瀰漫懷疑氣氛，卻在攀爬「憂慮牆」的過程中驚驚漲。但這一回，「憂慮牆」似已倒塌，眾多投資人迫不及待買進。這正是反向操作者不對這波強彈寄予厚望的原因。