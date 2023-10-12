獲利下滑最慘時期可能結束了 華爾街調高美企EPS預測

華爾街分析師調高美企每股盈餘預測，獲利下滑最慘時期可能結束了。（路透）

上季財報還沒開始公布，華爾街 分析師紛紛調高美企每股盈餘預測，表明通膨降溫緩解許多行業的壓力，獲利下滑最慘淡時期可能已經過去。

這使得追蹤分析師修正預估獲利的一項動能指標大致進入正值，遠高於2022年11月時負70%的低點，來到2022年第1季以來財報季前的最樂觀讀數。

雖然史坦普500 指數成分企業的利潤 料將連續第四季下降，但這可能意味頹勢將告終，分析師預測每股盈餘將在本季反彈。

The Wealth Consulting Group執行長Jimmy Lee說：「分析師改變獲利預估，許多人愈來愈看好未來一年的獲利成長，以及在沒有聯準會升息的不利因素下，企業未來幾季能更好應對。」

史坦普500指數許多類股獲利都上修。 彭博行業研究的數據顯示，近幾周來，隨原油價格上漲，能源生產商、科技公司和仰賴自由裁量支出的公司處於領先地位。公用事業和房地產仍舊脆弱。

在努力削減成本後，科技和通訊服務的公司第3、4季的利潤率可望大幅改善，而必需性消費、醫療保健和原材料預計持續面臨壓力。這種分歧顯示一些行業的前景仍不確定。

史坦普500指數的大型股主導今年的獲利復甦。蘋果、微軟和Alphabet在內的五家最大公司，在截至9月底的三個月內，獲利將比一年前增加29%。相較下，史坦普500指數成分股的整體獲利萎縮1.1%，如果沒有前五名，獲利下降達4.3%。不過，該指數仍可能在第3季而非第四季結束獲利衰退，因為企業表現大致超越分析師預期。