我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英文不好找華人駕校 多人被坑簽錯合同 維權無門

「讓美國人及巴人離開加薩」 傳埃及拒設人道走廊

被追討289億元稅款 微軟喊冤拒繳 不排除告國稅局

編譯黃淑玲／綜合外電
美國國稅局要求微軟（Microsoft）補稅289億美元，微軟不服要上訴。 美聯社
美國國稅局要求微軟（Microsoft）補稅289億美元，微軟不服要上訴。 美聯社

微軟（Microsoft）被美國國稅局追討289億美元稅款，而微軟不同意國稅局的決定，將提出上訴。金融時報說，這將會是金額最大的公司課稅紛爭之一。

美國國稅局要求微軟補稅的這筆金額當中，除了包括追徵稅款之外，還有罰金和延遲繳稅所產生的利息。許多美國大型科技公司慣用一套共通的國際稅務規畫方式，來大幅降低須繳的稅款，微軟新傳出的補稅紛爭來自長久以來存在的狀況，微軟抗爭會有何結果，備受關注。

微軟周三（11日）表示，公司不認同國稅局這項最新的補稅要求，將先經由國稅局的行政上訴辦公室的管道「極力抗爭」。這項上訴途徑費時，可能數年才有結果。另外，如果有必要，微軟也可能到法院控告國稅局。微軟說，不會撥出預備金來準備繳付這筆稅款。

微軟在周三依法規呈報的文件中揭露，收到美國國稅局通知，要校正微軟2004年至2013年期間的應繳稅款。國稅局查微軟的稅後認定，微軟運用「轉移定價」（transfer pricing），將獲利轉到低稅率國家來把美公司業稅應繳稅款降至最低。這種許多跨國企業常用的操作，被批評者認為是不公平的方法。

根據彭博的報導，追徵稅款爭議焦點是2012年國稅局針對「轉移定價」的稽核。 當時微軟將數十億美元的利潤轉移到波多黎各等司法管轄區。波多黎各雖是美國的領地，但公司稅率要低得多。

美國很多科技公司長期以來都會將智慧財產搬到國外，以如此的安排做為立論基礎，主張因為創造或維護這些公司最重要的資產所產生一部分的成本是在國外，與之相關的一部分獲利也要在國外被認定。

微軟副總裁Daniel Goff在部落格貼文寫道，自國稅局稽核所涉年份以來，微軟已經改變了公司結構和相關操作，因此國稅局提出的問題與目前的收入記錄方式已經無關。他說，近十年來，微軟一直在與國稅局合作，以解決有關公司因納稅目的分配收入和支出的所產生的疑義。

美國另一家科技巨擘亞馬遜（Amazon）與國稅局也曾有過「轉移定價」的類似紛爭，2019年美國上訴法院的判決是站在亞馬遜那一邊，裁定亞馬遜的安排符合當時法規。

微軟 國稅局 亞馬遜

上一則

聯準會紀錄暗示高利率維持一段時間 政策面臨雙向風險

下一則

勃肯鞋出師不利 掛牌首日重挫近13% 跌破發行價

延伸閱讀

稅務漫談／當貪婪「磁鐵」 吸滿貪婪業主

稅務漫談／當貪婪「磁鐵」 吸滿貪婪業主
微軟爭取Apple預設 曾願隱去Bing品牌 仍敵不過Google

微軟爭取Apple預設 曾願隱去Bing品牌 仍敵不過Google
稅務漫談／ERC詐騙多 國稅局提前叫停

稅務漫談／ERC詐騙多 國稅局提前叫停
川普報稅資料遭外洩給媒體 國稅局約聘員工幹的

川普報稅資料遭外洩給媒體 國稅局約聘員工幹的

熱門新聞

勞力士中古表價格次指數在9月下跌2.2%，跌幅比大盤指數Subdial Watch指數的2.1%還多。相較下，追蹤前100大入門款手表的次指數僅跌0.8%。（路透）

撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌

2023-10-03 05:31
因為安全考量，目標百貨關閉紐約、舊金山、西雅圖等地9家門市。（Getty Images）

被搶到怕… 目標百貨「關門止損」 對社區衝擊有多大？

2023-10-09 13:38
今年公債實質殖利率扶搖直上掀起市場狂瀾。(路透)

美股債現況極像1987翻版 Fed鷹轉鴿不遠了？

2023-10-04 11:47
美國9月非農業新增就業人數暴增33.6萬人，是預測值的兩倍半，市場解讀年底前聯準會（Fed）再升息一次機率大增，美股6日起初暴跌，收盤卻從盤中低點強彈並意外由黑翻紅，史坦普500指數演出3月來最猛的絕地大反攻，終場收漲1.2%。（路透）

美國就業報告超強怎麼嚇不倒美股？分析師揭一大關鍵

2023-10-07 07:11
專家預期以巴衝突帶動市場轉向黃金和美元等避險資產，先前遭大舉拋售的美國國債可望獲得大幅提振。以色列鐵穹防禦系統攔截來自加薩走廊的火箭彈。（路透）

以巴衝突再起 投資人料將搶買黃金、美元避險 美債可望獲提振

2023-10-08 02:31
預言股市將崩盤的烏鴉嘴何其多，但若這回發出警語的，是一家曾神準料中達康泡沫及全球金融海嘯出了名的資產管理公司，就不由得引人注意。圖／路透

曾避開達康、海嘯股災的操盤手拉弗示警：抱現金防崩盤

2023-10-07 13:39

超人氣

更多 >
2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿
密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助
紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意
甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票
治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫