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聯準會紀錄暗示高利率維持一段時間 政策面臨雙向風險

編譯季晶晶／綜合外電
周三（11日）公布的聯準會紀錄暗示高利率將維持一段時間，貨幣政策面臨雙向風險。（路透）
周三（11日）公布的聯準會紀錄暗示高利率將維持一段時間，貨幣政策面臨雙向風險。（路透）

11日在華府發布的9月聯準會會議紀錄顯示，決策者上月一致認為，貨幣政策應該在一段時間內保持限制性，以推動通膨持續降溫；與此同時，聯準會發現風險已經變得更加平衡。

根據會議紀錄，「與會者普遍認為，在貨幣政策立場保持限制性的情況下，委員會實現政策目標所面臨的風險將變得更趨於雙向」。官員面臨雙向的政策前景，一方面是經濟衰退以及政策過於收緊可能帶來的風險，另一方面是通膨率持續高於2%的風險。

會議紀錄顯示，「所有與會者」都認為委員會可「謹慎行事」，利率決策將取決於經濟數據表現並考慮「風險平衡」。

會議紀錄指出，「大多數」聯準會官員認為再升息一次「可能是適當的」，目的是給需求降溫並使通膨率在未來兩年內更接近2%的目標。但也有「一些」官員認為「按兵不動是必要的。」

聯準會上次會議，將基準利率維持在5.25%-5.5%，並暗示今年再升息一次之後，利率維持高點的時間將比預期更久。

在上個月發布的預測中，19位官員中有12位預計今年還會升息一次，而預估中值顯示他們預計2024年和2025年的降息次數會較少。

會議紀錄指出，經濟在穩步成長，勞動市場正在達到更好的平衡，而通膨雖然已經降溫，仍高於目標。官員估計，如果要使物價上漲速度放緩，經濟成長率需低於1.8%的趨勢水準。

會議紀錄公布後，對聯準會政策敏感的2年期美國公債殖利率和美元回吐日內漲幅。史坦普500指數收復失地。

聯準會 殖利率 升息

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