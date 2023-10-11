等待CPI報告 股指連漲4天

涼鞋製造商Birkenstock上市後下跌12.61%。IPO每股股價為46元，但在交易結束時跌至40.2元。Getty Images

交易員等待美國最新消費者通膨數據，且國債殖利率 持續回落，美股繼續走高。

道瓊工業指數上漲65.57點或0.19%收3萬3804.87點。史坦普500指數上漲18.71點或0.43%收4376.95點。以科技股為主的那斯達克指數上漲96.83點或0.71%收1萬3659.68點，收在50日移動均線上方，為9月14日以來首見。

這也是三大股指連續第4個交易日上漲。

9月消費者物價指數(CPI)報告定於12日發布。《道瓊》調查的經濟學家預計月增0.3%，年增3.6%。投資 人將密切關注這些數據，尋找有關聯準會未來政策舉措的線索。

9月生產者物價指數(PPI)上漲0.5%，高於《道瓊》預期的0.3%漲幅。該數字仍較上月0.7%的PPI漲幅放緩。

Fed會議紀錄顯示，大多數官員在9月會議上表示可能會再次升息。

紀錄顯示，「大多數與會者認為，在未來的會議上再次提高聯邦基金目標利率可能是合適的。而一些人則認為沒有必要進一步提高聯邦基金利率。」

10年期公債殖利率下跌約9個基點，但本月稍早觸及16年高點。自9月聯準會會議以來，政策制訂者已表示，較高的殖利率可能會抵消未來升息的必要性。

Kestra Investment Management投資組合管理主管舒格(Derek Schug)表示，「市場現在確實很困惑，但PPI、CPI和今天的美聯儲會議紀要的整體趨勢，將在未來幾個月推高10年期國債殖利率。」

他表示：「有人擔心股市過度看漲，但通膨總體良好，隨著時間過去，利率上升對股市來說通常不是壞事。」

可以肯定的是，即使經濟比預期更具韌性，但投資人指出通膨將繼續保持黏性。

埃克森美孚同意以價值595億元的全股票交易收購頁岩鑽探公司Pioneer Natural Resources，這是今年華爾街的最大合併案。先鋒上漲1.45%，而埃克森美孚下跌3.59%。

涼鞋製造商Birkenstock上市後下跌12.61%。IPO每股股價為46元，但在交易結束時跌至40.2元。

在哈馬斯激進組織對以色列 平民發動攻擊後，投資人繼續評估以色列和哈馬斯之間正在進行的戰爭，這是以色列50年來經歷的最致命的襲擊。 美國總統拜登10日譴責哈馬斯襲擊為恐怖主義，並表示美國與以色列站在一起。

Oppenheimer分析師加布里爾(Dominick Gabrielle)在給客戶的報告中表示，投資人應在第3季財報季到來之前降低對信用卡公司的預期，「如今的估值表面上顯示股票很便宜，但由於一些同業的滯納金收入可能會影響2024年的收入，因此除美國運通之外的股票並不像看來那麼便宜。 我們總體上保持謹慎態度。」

即使美國運通是首選，加布里爾仍保持樂觀態度。將該股目標價從每股190元下修至175元。

該股收盤每股151.51元，小漲0.38%。

Raymond James預計《俠盜獵車手 6》發布一些新資訊，將Take-Two Interactive Software評級調升至跑贏大盤。

分析師馬羅克(Andrew Marok)在最新報告中寫道：「在一線發布相對緩慢的時期之後，有許多理由對公司的近期和中期前進道路變得更加樂觀。」

在這些原因中，包括公司期望《俠盜獵車手 6》的資訊和預告片「應該消除公司財務軌跡中最突出的不確定性」。分析師給出170元的目標價，較10日收盤價上漲約17%。

花旗表示，隨著以色列哈馬斯對石油供應的擔憂加劇，能源價格可能成為衝突對股市影響的主要驅動因素。

全球股票策略師格羅曼(David Groman)在最新報告中表示，「從歷史上看，雖然最初會出現波動，但地緣政治衝突開始12個月後，股市通常會走高。然而，當地緣政治風險引發能源危機時，股市就會出現大幅下跌。」