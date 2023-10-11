我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

電影「大賣空」原型人物艾斯曼：避開這類股

編譯湯淑君／綜合外電
隨著10月19日日益接近，憂慮1987年那個「黑色星期一」美股大崩盤會不會歷史重演的投資人也愈來愈緊張。(路透)
隨著10月19日日益接近，憂慮1987年那個「黑色星期一」美股大崩盤會不會歷史重演的投資人也愈來愈緊張。(路透)

隨著10月19日愈來愈接近，憂慮1987年那個「黑色星期一」美股大崩盤會不會歷史重演的市場人士愈來愈緊張，公開露面對美股後市示警的市場專家也愈來愈多。

MarketWatch報導，最新一位拉警報的是華爾街有名的避險基金經理人瓊斯（Paul Tudor Jones），曾料中1987年股市崩盤的他現在警告，經濟衰退山雨欲來，投資人應慎防股市崩跌，一改他5月時看漲的說法——他當時表示，美股2023年底可望收高，因為聯準會（Fed）已完成升息了。

另一位華爾街傳奇人物，Neuberger Berman投資組合經理人艾斯曼（Steve Eisman），10日上CNBC節目時表示，投資人此刻應避開特定的類股，像是銀行股。

艾斯曼在2008年房市泡沫爆裂掀起全球金融海嘯之前，靠做空房地產市場大賺一筆，一戰成名。後來，2015年電影「大賣空」上映，片中主角馬克鮑姆刻劃的原型人物正是艾斯曼，更讓他名噪一時。

現在，艾斯曼告訴CNBC，「消費者現況良好」，有存款，有工作，有收入；但利率已經大幅升高，以至於消費者不再能像以前那樣買高價品，而這種情況將持續到他們再度累積存款為主。因此，他建議，凡是消費者需要貸款才能買的東西，例如房屋、汽車之類，建議相關股票宜避開，例如提供汽車/二手車貸款的公司。

至於美國是否面臨經濟衰退？艾斯曼認為，此刻對預測衰退「人人應秉持一點謙卑」態度，畢竟許多人預言衰退都猜錯了。他指出，經濟數據尚未顯示衰退跡象，投資人必須等著觀望數據告訴我們究竟發生何事。

艾斯曼在本周發布一系列銀行財報之前警告，銀行股「投資不得」，現在也不值得買銀行股，因為並不便宜。他尤其點名美銀（BofA），因為他認為這家銀行有「盈餘問題」，而不是資本問題或償債問題。他說：「問題是，若這家銀行有凈利息收益率（Net Interest Margin，NIM）的問題，你還會想花錢買這檔銀行股嗎？」

投資 美股 華爾街

上一則

苦熬800個交易日 長債這波熊市比達康、海嘯沉淪期還長

延伸閱讀

華盛頓西部電影文化節 10/12維州開幕

華盛頓西部電影文化節 10/12維州開幕
尋找豪豬／《刺蝟逛大街》系列之四

尋找豪豬／《刺蝟逛大街》系列之四
加薪、規範AI…好萊塢編劇罷工結束後 工會批准3年合約

加薪、規範AI…好萊塢編劇罷工結束後 工會批准3年合約
「殭屍道長」金獎男星孟海離世 天堂重逢林正英

「殭屍道長」金獎男星孟海離世 天堂重逢林正英

熱門新聞

勞力士中古表價格次指數在9月下跌2.2%，跌幅比大盤指數Subdial Watch指數的2.1%還多。相較下，追蹤前100大入門款手表的次指數僅跌0.8%。（路透）

撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌

2023-10-03 05:31
因為安全考量，目標百貨關閉紐約、舊金山、西雅圖等地9家門市。（Getty Images）

被搶到怕… 目標百貨「關門止損」 對社區衝擊有多大？

2023-10-09 13:38
今年公債實質殖利率扶搖直上掀起市場狂瀾。(路透)

美股債現況極像1987翻版 Fed鷹轉鴿不遠了？

2023-10-04 11:47
美國9月非農業新增就業人數暴增33.6萬人，是預測值的兩倍半，市場解讀年底前聯準會（Fed）再升息一次機率大增，美股6日起初暴跌，收盤卻從盤中低點強彈並意外由黑翻紅，史坦普500指數演出3月來最猛的絕地大反攻，終場收漲1.2%。（路透）

美國就業報告超強怎麼嚇不倒美股？分析師揭一大關鍵

2023-10-07 07:11
加州的電動車新創公司 IndiEV公司發表的概念車。(取材自IndiEV LinkedIn網頁)

鴻海在美又一家電動車客戶 IndiEV聲請破產保護

2023-10-03 20:46
專家預期以巴衝突帶動市場轉向黃金和美元等避險資產，先前遭大舉拋售的美國國債可望獲得大幅提振。以色列鐵穹防禦系統攔截來自加薩走廊的火箭彈。（路透）

以巴衝突再起 投資人料將搶買黃金、美元避險 美債可望獲提振

2023-10-08 02:31

超人氣

更多 >
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
年底3生肖大發升官財…虎創業有戲 「他們」將遇大貴人

年底3生肖大發升官財…虎創業有戲 「他們」將遇大貴人
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論
輪胎沒打斜緊靠人行道 成舊金山竊賊目標

輪胎沒打斜緊靠人行道 成舊金山竊賊目標
他35歲成百萬富翁 全憑母親五個忠告

他35歲成百萬富翁 全憑母親五個忠告