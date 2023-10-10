英央行罕見評論美科技股 示警：估值也許太高

英國央行警告，美國科技股的估值也許太高了。示意圖。(美聯社)

財經網站CNBC報導，英國央行 表示，基於當前的總經背景和利率 飆高，美國科技股的估值也許太高了。

英國央行的金融政策委員會周二發布報告表示：「鑒於利率上升的影響，以及與通膨和經濟成長相關的不確定性，一些風險資產的估值似乎被拉得太高。如果經濟成長有下行風險，風險資產估值過高會增加價格大幅回調的可能性。」

目前有多支熱門科技股的交易價格較標普500指數出現大幅溢價，而此時的利率接近歷史高點，且海外地緣政治局勢日益緊張。即使部分科技股在近期利率攀升後回檔，但微軟（Microsoft）、Alphabet、輝達（Nvidia）等個股未來12個月的本益比分別是29倍、21倍和31倍，遠高於標普500指數的大約18倍。

英國央行指出：「以美元計價的高收益債券 和投資級債券的信用利差比歐元或英鎊計價的小。而部分美股風險溢價的指標仍處於歷史分布的下四分位數，主要受到美國科技業持續強勢的推動。」

這不是第一次有央行就估值問題示警，但政策制定者一般不會針對具體的市場價格發表意見。例如，前美國聯準會主席柏南克在次貸危機、雷曼兄弟倒閉和2007-2009年全球金融危機爆發前大多保持沈默。

最出名的例外狀況是前美國聯準會主席葛林斯潘，他1996年12月演講時對股市的「非理性繁榮」發出警告。但被1990年代末期網路泡沫推動的股票三年多後才見頂，央行官員此後大多避免對資產價值發表評論。