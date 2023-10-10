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英央行罕見評論美科技股 示警：估值也許太高

編譯季晶晶／即時報導
英國央行警告，美國科技股的估值也許太高了。示意圖。(美聯社)
英國央行警告，美國科技股的估值也許太高了。示意圖。(美聯社)

財經網站CNBC報導，英國央行表示，基於當前的總經背景和利率飆高，美國科技股的估值也許太高了。

英國央行的金融政策委員會周二發布報告表示：「鑒於利率上升的影響，以及與通膨和經濟成長相關的不確定性，一些風險資產的估值似乎被拉得太高。如果經濟成長有下行風險，風險資產估值過高會增加價格大幅回調的可能性。」

目前有多支熱門科技股的交易價格較標普500指數出現大幅溢價，而此時的利率接近歷史高點，且海外地緣政治局勢日益緊張。即使部分科技股在近期利率攀升後回檔，但微軟（Microsoft）、Alphabet、輝達（Nvidia）等個股未來12個月的本益比分別是29倍、21倍和31倍，遠高於標普500指數的大約18倍。

英國央行指出：「以美元計價的高收益債券和投資級債券的信用利差比歐元或英鎊計價的小。而部分美股風險溢價的指標仍處於歷史分布的下四分位數，主要受到美國科技業持續強勢的推動。」

這不是第一次有央行就估值問題示警，但政策制定者一般不會針對具體的市場價格發表意見。例如，前美國聯準會主席柏南克在次貸危機、雷曼兄弟倒閉和2007-2009年全球金融危機爆發前大多保持沈默。

最出名的例外狀況是前美國聯準會主席葛林斯潘，他1996年12月演講時對股市的「非理性繁榮」發出警告。但被1990年代末期網路泡沫推動的股票三年多後才見頂，央行官員此後大多避免對資產價值發表評論。

央行 利率 債券

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