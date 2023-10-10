這三位Fed官員又釋鴿派看法 可能無須進一步升息

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）。（路透）

聯準會（Fed ）幾位官員對利率發表評論，再度釋出了鴿派看法，表示較高的殖利率 代表Fed可不必像原先預期般升息 ，利率現在高到足以讓通膨率降至2%。

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）10日表示，近期較長期公債殖利率上升，「有可能」意味著Fed不需要進一步大幅升息，但現在還難以確切判斷；亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）則認為Fed無須進一步升息；舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）則說，貨幣市場政策緊縮過度與不足的風險目前「大致平衡」。

卡斯哈里在麥納特州立大學主辦的一場活動上表示：「長期利率上升當然有可能幫我們完成一些降低通膨的工作。」「但如果長期利率上升是因為對我們行動的預期發生了變化，那麼我們實際上可能需要按照他們的預期行事，以維持這樣的殖利率水準。」卡斯哈里今年擁有Fed利率決策投票 權。

當被問到通膨率回落至Fed的2%目標，但失業率不會大幅上升，即經濟「軟著陸」的可能性時，卡斯哈里表示，現在看起來情勢「有利」。他說，就業市場和經濟對Fed升息的反應迄今比他認為的更有韌性。

近日已有三位Fed官員表示，美國公債殖利率上升可能會降低進一步升息的必要性。投資人預期Fed在10月31日和11月1日的決策會議上升息1碼的可能性不到20%。

不過，卡斯哈里也提醒說，如果經濟持續過於強勁，Fed可能需要進一步升息來緩和經濟成長，因而面臨經濟硬著陸的風險。他說，「現在宣布勝利還為時過早」。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克10日在美國銀行業協會年會上表示：「我認為我們的政策利率有足夠的限制性，足以讓通膨回落到2%」，「實際上我認為我們不再需要升息」。他今年沒有利率決策投票權。

他說，政策的限制性已經足夠，Fed迄今為止升息的很多影響顯然還沒有到來，但經濟中也有很多動力，可以「吸收」政策緊縮的一些影響，使經濟放緩而不至於陷入衰退。

波斯提克說，上周末爆發的以巴衝突為美國和全球經濟帶來不確定性，強調Fed必須保持彈性，準備好適應不斷變化的環境。

舊金山聯準銀行總裁戴利同日在芝加哥一場活動上表示，近期債券殖利率上升，代表金融環境已經緊縮，「如果這樣緊縮，Fed或許不需要做那麼多…這可能相當於另一次升息」。她今年沒有決策投票權。

戴利說，隨著美國通膨率從高峰下滑，現在升息太少的風險已不再超過升息太多的風險。不過她提到，地緣政治的不確定性正增添一些國內不確定性，Fed將觀察這場戰爭可能對油價和出口需求的影響。

另外，Fed理事沃勒同日談到Fed仍致力於將通膨率帶回2%的目標，但他避免對短期利率展望發表看法。