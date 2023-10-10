美股連漲3日 又有Fed官員釋鴿派言論

10年期公債殖利率收在4.654%，遠低於上周五的4.783%，創下8月23日以來最大單日跌幅。美聯社

美國股市周二連續三個交易日上漲，美債也創下8月來最佳單日表現，市場樂觀認為聯準會（Fed）升息 接近尾聲。

道瓊工業指數上漲134.65點，漲幅0.4%，收在33,739.3點；標普500指數漲22.58點，漲幅0.5%，至4,358.24點；那斯達克綜合指數漲78.61點，漲幅0.6%，收13,562.84點。

標普500指數11大類股中有10個上漲，公用事業股領漲，而能源股下跌，周一大漲3.5%後回落0.02%。

繼Fed官員周一發表鴿派談話後，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克周二表示，Fed不需要進一步升息，他認為未來不會出現經濟衰退。

美國債市周一休市，周二恢復交易，10年期公債殖利率 收在4.654%，遠低於上周五的4.783%，創下8月23日以來最大單日跌幅。2年期公債殖利率從上周五的5.077%跌至4.982%，為9月8日以來的最低水平。

周二，以色列空襲加薩，這是對哈馬斯周末致命襲擊的「報復」，這次突襲導致75年來最嚴重的死傷衝突。

Paleo Leon董事總經理兼聯席投資 長John Praveen說，「每個人都在關注中東衝突和公債殖利率的變化」，「公債殖利率下降是今天的主要驅動力。」

Fed鴿派言論有助周二股市，投資人對中東局勢的發展也持樂觀看法，但Praveen說，如果戰火蔓延到其他國家，這種看法可能會改變。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz也將周二美股上漲歸因於公債殖利率下降，他說「世界的風險大大上升」。

同樣在周二，明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里表示，他認為美國經濟正處於軟著陸的軌道上，即通膨回落走向Fed2%的目標，但失業率不會大幅上升。不過，卡斯哈里提醒，如果殖利率因對Fed政策預期的改變而走高，Fed可能「需要遵循」這些預期，以維持殖利率水準。Fed理事沃勒重申將通膨降至2%目標的決心。

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，交易員認為11月和12月維持利率不變的可能性分別為86%和73%。

彭博經濟研究經濟學家Anna Wong表示，投資人將密切關注周三公布的Fed 9月會議紀錄，並在其中尋找任何預告不會落實今年再次升息預期的蛛絲馬跡。她指出，周四的消費者價格指數和周五的密西根大學消費者信心調查可能會給出更明確的解讀。

個股表現方面，百事可樂漲1.9%，這家飲料公司今年第三度調高全年度獲利預測。競爭對手可口可樂上漲2.2%。

波音公司（Boeing）漲2.7%，3M漲1.8%。

Rivian Automotive大漲4.6%，瑞銀將這家電動車製造商的股票評級從「中性」上調至「買進」。

在美國交易的中概股上漲3.1%，彭博新聞報導北京正在考慮推出新的經濟刺激措施。

布蘭特原油報每桶87.65美元，比周一下跌0.6%。達美航空公司（Delta Air Lines）、萬豪國際集團（Marriott International）和嘉年華（Carnival）等旅遊類股在周一大跌後反彈。

摩根大通、達美航空、UnitedHealth Group、達美樂披薩和富國銀行等幾家大公司將在本周公布財報。