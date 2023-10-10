利率升都難熬…16家資產破10億大公司 今年申請破產

矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 母公司 SVB 金融集團 (SVB Financial Group)是今年最大破產企業是。（Getty Images）

媒體Insder引述標準普爾全球(S&P Global)數據指出，今年全美共459 家公司申請破產 ，有16 家資產額超過10億美元的大企業；巨型企業破產恐對經濟造成毀減性影響。

公司連番破產主要是因為敵不過利率 上升持續衝擊，大企業破產數量創2020 年以來最高紀錄。

在通膨未停歇、利率走高、供應鏈中斷交錯下，床上用品公司(Bed Bath and Beyond)、卡車運輸業者Yellow 、婚禮服飾用品業者大衛的新娘(David's Bridal) 等零售巨頭申請第 11 章破產保護。

標準普爾全球數據顯示，今年到目前為止約 459 家企業申請破產，超過 2022 、2021年各 373 家、408 家。

今年上半年，資產超過10億美元企業提出的「巨型破產(mega bankruptcies)」便多達16起。

顧問公司 Cornerstone Research 數據則顯示，2005至2022 年間，每年前六個月的巨型破產案平均僅 11 起。

Cornerstone 分析師補充，今年最大破產企業是矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 母公司 SVB 金融集團 (SVB Financial Group)；該銀行申請破產時有 1754 億美元客戶存款。

經濟學家警告，巨型破產增加恐對經濟造成毀滅性後果。卡車運輸業者 Yellow申請破產時有 21.5 億美元資產，在美國航運和房地產市場、華爾街都產生影響。

企業破產增加、加上股市疲軟、信用卡拖欠激增引發經濟衰退隱憂。

勞工部數據顯示，9月全美新增33.6萬個就業機會，上個月失業率也維持3.8%；8月消費者支出成長0.4%，依然強勁。

但是企業仍難敵升息 ； 許多業者在利率極低時負債累累，升息被壓得喘不過氣。

聯準會上個月開會決定不升息，但經濟學家預測，今年底前將再次升息。

企業過去幾年一直靠超低利率經營，如今貸款紛紛到期，因利率高得離譜而面臨壓力。