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美債殖利率跌 道指連漲三日

記者張大仁／即時報導
華爾街評估以色列與哈瑪斯戰爭帶來的地緣政治風險，美國公債殖利率下跌，推動美股上漲。路透
華爾街評估以色列與哈瑪斯戰爭帶來的地緣政治風險，美國公債殖利率下跌，推動美股上漲。路透

華爾街評估以色列與哈瑪斯戰爭帶來的地緣政治風險，美國公債殖利率下跌，推動美股上漲。

道瓊工業指數上漲134.65點或0.4%收3萬3739.3點。史坦普500指數上漲 22.58點或0.52%收4358.24點。以科技股為主的那斯達克指數上漲78.61點或0.58%收1萬3562.84點。

由於投資人在衝突中尋求安全資產，指標10年期公債殖利率下跌近13個基點至4.65%左右。殖利率和價格走勢相反。反映出美國債市對以色列與哈瑪斯衝突的第一個反應；債市9日因哥倫布日休市。

油價在前一交易日上漲後也有所回落，令投資人鬆了一口氣。

由於華爾街仍對近期利率快速上升感到擔憂，債券殖利率下降提振了股市。由於6日強於預期的9月就業報告以及本周第3季財報公布前的樂觀情緒，投資人也開始忽視以色列與哈瑪斯戰爭造成的地緣政治風險。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日對以色列發動突襲，促使以色列向哈瑪斯宣戰。這次襲擊是50年來最致命的襲擊事件。9日股市對衝突做出了下意識的悲觀反應，但10日股市上漲。

Edward Jones資深投資策略師馬哈詹(Mona Mahajan)表示，「我認為殖利率的下降對股市產生廣泛的支撐。也可能讓市場鬆一口氣，因為過去幾周殖利率快速上升可能達到了某種峰值。」「人們越來越抱有希望，認為我們可能正處於Fed緊縮周期以及利率上升的末段。」

她指出，投資人也預期本周將公布的通膨數據。生產者物價指數(PPI)將於11日公布，消費者物價指數(CPI)將於12日公布。

另一個亮點是小型股。羅素2000小型股指數和史坦普小型股600指數均上漲略高於1%。羅素指數今年至今僅上漲近1%，已連續第5天上漲，上次有這種表現是在7月創下。

可以肯定的是，包括Gratus Capital投資長瓊斯(Todd Jones)在內的一些投資客指出，股市反彈是市場已經消化負面情緒並處於超賣狀態的結果。

他表示：「通膨情況仍然非常非常糟糕。」他補充說，即使第3季的預期反映出積極的獲利成長，他預計第4季將持平。

飲料和零食製造商百事公司第3季業績優於預期並調升獲利預期，該公司上漲1.88%。多家能源和工業公司也繼續大漲，Enphase Energy上漲5.01%，Generac Holdings上漲3.84%。

貝爾德表示，雖然投資人對不穩定的宏觀經濟環境的擔憂日益加劇，但Hannon Armstrong股價可能會上漲。

該公司重申Hannon Armstrong的跑贏大盤評級。股價上漲9.83%。

分析師卡洛(Ben Kallo)寫道：「短期內對整體再生能源行業成長前景的沮喪和看跌情緒加劇了疲軟，並導致股票超賣。」「即使該領域其他公司的前景不確定，但我們相信Hannon Armstrong已為第3季的強勁表現做好準備，並將乾淨的財報視為潛在的催化劑。」

花旗銀行大宗商品主管莫爾斯(Ed Morse)表示，最近幾天以色列爆發的衝突幾乎沒有改變石油市場的價格動態。

他表示：「價格動態沒有改變。」「它可能會如何改變，有各種各樣的可能性，但我們還沒有看到它們展開；這實際上將取決於這場戰鬥在地理上受到多大程度的限制，以及它可能蔓延到多大程度。」

他說，雖然沙烏地阿拉伯和以色列之間潛在的核子協議以及美國的制裁仍有可能影響未來的石油市場，但「目前沒有任何事情能夠真正改變供需平衡」。

瑞銀(UBS)表示，Rivian本月22%的拋售帶來一個有吸引力的買入機會。

該公司將這家電動車製造商的股票評級調升至買入，推動股價上漲4.58%。

分析師史帕克(Joseph Spak)寫道，「隨著升息結束，市場可以重新專注於改善基本面。我們還認為，未來1年額外融資的可能性會降低，直到2025年底才可能需要資金。」

殖利率 投資 以色列

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