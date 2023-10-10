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受昔日搖錢樹拖累 三星上季獲利恐嚴重縮水近八成

編譯林聰毅／綜合外電
分析師預測，三星電子第3季獲利預計陡降近80%，因為該公司最大的獲利推手半導體部門持續面臨壓力。路透
分析師預測，三星電子第3季獲利預計陡降近80%，因為該公司最大的獲利推手半導體部門持續面臨壓力。路透

分析師預測，三星電子第3季獲利預計陡降近80%，因為該公司最大的獲利推手半導體部門持續面臨壓力。

這家南韓科技巨擘將於11日發布盈餘指引，而倫敦證券交易所集團 (LSEG) 調查的分析師預計，三星電子在9月這季的營業利益為2.3兆韓元（17億美元），年減78.7%；上季營收估計為67.8兆韓元，年減11.6%。

三星是全球最大的記憶體晶片製造商，旗下產品廣泛應用於筆記型電腦和伺服器等領域。該公司也是世界上最大的智慧手機製造商。分析師預測，向來是三星電子搖錢樹的半導體事業，估計在第3季虧損超過3兆韓元，因為該業務繼續遭遇逆風。

由於智慧手機和筆電等終端產品的供應過剩和需求低迷，導致記憶體晶片價格今年大幅下跌。連帶重創了三星的獲利。三星電子在7月發布的上次財報中預測，下半年晶片需求將回升，但似乎沒有像許多人所想的那麼快發生。

這家科技巨頭已減產保價，但其效應影響不會反映在第3季的業績。大和資本市場在本月稍早的報告說，預期三星的獲利將不如市場預期，因為記憶體減產的成本負擔加重，以及對其晶片製造部門（即晶圓代工業務）的需求持續疲軟 。大和的分析師預計，三星電子第3季營業利益為1.65兆韓元，遠低於分析師平均預期的2.3兆韓元。

但三星電子在9月這季可能有兩個潛在亮點。首先，隨著蘋果發布iPhone 15系列，三星電子的顯示器業績將較前一季成長，因為三星賣顯示器給蘋果iPhone。

其次，三星在7月推出了高階折疊手機，可望提高旗下智慧手機部門的利潤率。

三星 晶片 iPhone

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