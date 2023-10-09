擺脫以巴衝突 道指漲197點

投資人擺脫以色列與哈瑪斯致命衝突帶來的壓力，美股出現反彈。路透

投資 人擺脫以色列 與哈瑪斯 致命衝突帶來的壓力，美股出現反彈。

道瓊工業指數上漲197.07點或0.59%至3萬3604.65點。史坦普500指數上漲27.16點或0.63%至4335.66點；以科技股為主的那斯達克指數上漲52.9點或0.39%至1萬3484.24。

早盤主要股指全線下跌。盤中最低道指下跌153.89點，史指下跌0.6%。那指一度回跌1.15%。

以巴衝突7日升級，激進組織哈瑪斯發動入侵，以色列似乎措手不及，讓早盤股指承壓。最新數據顯示，哈瑪斯所謂的「阿克薩洪水行動」已造成800名以色列人死亡，以色列對加薩走廊的報復性攻擊造成至少680名巴勒斯坦人死亡。這次襲擊導致以色列總理內唐亞胡宣布以色列進入戰爭狀態。

哈瑪斯是伊朗支持的特定恐怖組織，自2007年以來一直統治加薩走廊。

衝突造成的地緣政治緊張局勢加劇可能會對能源市場產生影響，部分專家預測原油價格將短暫上漲，但整體影響有限。緊張局勢加劇也可能加劇股市進一步波動，讓交易員擔心持續的通膨和利率上升。

WTI原油期貨上漲4.3%，成交於每桶86元上方；國際布蘭特原油期貨上漲4.2%至每桶88.14元。WTI和布蘭特原油創下4月3日以來的最佳單日表現。

所有類股都收高，能源和工業類股領漲，分別收高3.5%和1.6%。哈里伯頓(Halliburton)是最大贏家，上漲6.77%，其次是馬拉松石油(Marathon Oil Corp)和康菲石油(ConocoPhillips)。

與石油和天然氣巨頭一樣，主要國防公司股價也因中東衝突中躍升。洛克希德馬丁公司和諾斯羅普格魯曼分別上漲8.93%和11.43%。L3Harris Technologies上漲9.93%。

房地產部門上漲1.3%，公用事業部門上漲1%。

CBIZ投資諮詢服務公司投資長拉斯本(Anna Rathbun)表示，對於油價以及國防和航空公司的股票，「存在一種膝蓋反射反應」，「所以灰塵揚起，現在又落下來了。需要幾天時間才能真正了解影響到底在哪裡。」

她正在密切關注OPEC主要產油國伊朗，以確定原油隨著衝突的進展走勢。

部分投資者表示相信市場已經評估了哈瑪斯周末襲擊的影響。小型股上漲，提振了人們對整體經濟的信心。羅素2000小型股指數上漲0.8%，史指小型股600指數上漲超過1%。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「只要市場認為事態已得到遏制，並且外交努力繼續集中於遏制衝突，市場就會說，我們以前見過這種情況。」「市場不會回顧過去，而是展望未來。 這就是市場的工作。」

債券市場因哥倫布日休市，這意味著華爾街要等到10日才能獲得利率最新消息。

投資人也期待本周的財報，將其視為有關整體經濟健康狀況的進一步訊號。本周發布財報的公司包括百事可樂、Walgreens Boots Alliance、摩根大通和貝萊德。

奧本海默技術分析主管沃德(Ari Wald)列出他在特定市場中看好的3支特定股票：Coterra Energy、CME Group和Zscaler。

在能源領域，他目前看好Coterra等周期性價值股，而不是防禦性價值股。他表示，該公司的走勢圖顯示其「復元力道強勁」。

CME是另一個最近展現出相對實力前景看好的個股，沃德表示，「我認為CME的長期利多仍在繼續。」

最後，他將Zscaler列為網路安全股的優質個股。