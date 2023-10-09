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智飛與英國葛蘭素史克簽署31億美元疫苗協議

記者賴錦宏／即時報導
英國製藥商葛蘭素史克（GSK）已獲得重組帶狀皰疹疫苗在中國的獨家經銷權。路透
英國製藥商葛蘭素史克（GSK）已獲得重組帶狀皰疹疫苗在中國的獨家經銷權。路透

中國最大的疫苗公司智飛生物將向英國製藥商葛蘭素史克（GSK）支付25億英鎊（約31億美元），以獲得葛蘭素史克重組帶狀皰疹疫苗在中國的獨家經銷權。

綜合路透，智飛生物10月9日發布公告，宣布與葛蘭素史克就重組帶狀皰疹疫苗達成合作。

公告顯示，智飛生物8日與葛蘭素史克生物、葛蘭素史克香港簽署《獨家經銷和聯合推廣協議》，GSK將向智飛生物獨家供應重組帶狀皰疹疫苗，並許可智飛生物根據約定在合作區域內營銷、推廣、進口並經銷有關產品。

協議還約定GSK將優先在合作區域內任何RSV（呼吸道合胞病毒）老年人疫苗的聯合開發和商業化方面，成為智飛生物的獨家合作伙伴。

公告顯示，協議期限為2023年10月8日至2026年12月31日，雙方約定重組帶狀皰疹疫苗的最低年度採購金額分別為34.4億人民幣、68.8億人民幣和103.2億人民幣。

公告發布後，智飛生物股價立即上漲20%，至58.40元人民幣，創下該公司股價過去半年來的最高點。

葛蘭素史克的疫苗名為Shingrix，是該公司最暢銷的藥物。 葛蘭素史克稱，與智飛的協議是公司為了2026年銷售額達到40億英鎊所做出的努力。

葛蘭素史克的RSV疫苗於今年6月在中國獲得臨床批准，這意味著該疫苗為進入中國市場邁出重要一步。

巴克萊分析師上月在一份報告中指出，首五個星期的處方數據顯示，葛蘭素史克的RSV疫苗銷量似乎領先於美國製藥商輝瑞生產與RSV抗衡的疫苗。

疫苗 重組 香港

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