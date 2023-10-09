以巴打仗會推升汽油價重返去年峰值？伊朗是一大變數

專家預計，除非以色列和哈馬斯的衝突持續升級，否則不會對油價產生長期的影響。（路透）

今日美國報（USA TODAY）報導，中東動盪可能擾亂石油 供應，導致加油站的汽油價 格上漲。但專家預計，除非衝突持續升級，否則不會對油價產生長期影響。

事實上，美國的汽油價格正在下降。Oil Price Information Service全球能源分析主管Tom Kloza說：「在可預見的未來，接下來大約15到40天，大家會看到油價下跌。」

以色列 和巴勒斯坦都不是主要產油國，不過，這場危機發生在重要產油區。鄰近的沙烏地阿拉伯是世界石油出口大國。GasBuddy石油分析主管Patrick De Haan表示，「情況還在發展當中」，但「除非戰事蔓延到其他產油大國」，否則可能影響不到油價。

根據美國汽車協會（AAA），美國1加侖普通汽油均價現在是3.71美元，低於上周、上個月和去年同期。汽油價格通常在秋季下跌，這是夏季旅遊旺季過後的季節性特色。

俄烏戰爭導致汽油價格在2022年6月14日升到創新高的5.02美元。以色列與哈馬斯的衝突可能阻止價格的季節性下跌。但分析師預計，只要衝突沒威脅到世界石油供應，原油和汽油價格就不會大漲。

De Haan表示，沙烏地阿拉伯官員已表示，如果油價居高不下，沙國可能在明年初提高石油產量。相較下，RBC Capital Markets的首席大宗商品策略師Helima Croft指出，伊朗「仍是一個非常大的變數」。

伊朗是石油大國，也是哈馬斯的重要支持者，哈馬斯對以色列的突襲恰逢1973年贖罪日戰爭爆發的50周年。那年，石油輸出國組織（OPEC）對贖罪日戰爭期間支持以色列的國家，包括美國、英國、加拿大、日本等國在內，實施歷史性的石油禁運，結果汽油短缺，價格高漲，加油站前大排長龍。