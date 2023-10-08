中東衝突的經濟影響 油價是指標 聽經濟學家怎麼說

以色列8日為報復哈馬斯的襲擊對加薩發動空襲，當地銀行National Bank的大樓升起濃煙。（歐新社）

在哈馬斯突襲以色列 而以色列報復空襲加薩地區後，已經因為利率上升而陷入混亂的全球金融市場現又面臨新的地緣政治不確定性。

7日的襲擊和以色列隨後宣戰恐令市場不安，投資人將油價 反應視為前路指標，儘管原油交易商預計油價不會大幅上漲。

以巴衝突之後，隨著雪梨本周交易開盤，長久以來被視為動盪時期避風港的美元走強。美元兌澳元升值0.3%，兌加幣、歐元和英鎊也上漲。同是資金避難所的日圓也上漲。

金融服務公司IG提供的周末華爾街合約周日在倫敦下跌約0.4%，股市情緒可能受到打擊。中東主要股指周日下跌，以色列TA-35股指下跌6.4%，是2020年3月以來最大跌幅。

債券交易員將必須迅速確定急於尋求美元、迴避高收益債是因為這場衝突，還是擔心另一輪通膨。現金國庫券市場周一因為美國假期休市，但債券期貨將照常開市。

市場遭遇的影響可能取決於衝突是否蔓延到中東其他地區。伊朗既是主要產油國，也是哈馬斯的支持者。

研究業者Yardeni Research總裁Ed Yardeni表示：「中東地緣政治危機通常導致油價漲及股價跌。這在很大程度上取決於危機是否轉變為另一場短暫衝突，或更嚴重的事，例如以色列和伊朗之戰。」

以下是投資人、經濟學家、交易員和市場策略師的回應：

Andbank資深股票基金經理Gonzalo Lardies說：「這將為市場增加更多不確定性，通膨和成長將退後，地緣政治風險成為焦點。我們預計波動性將大幅上升，短期固定收益再次成為避風港，周期性行業將成為焦點。」

西班牙私人銀行iCapital策略主管Guillermo Santos表示：「只要該地區的穩定和伊朗的暴力擴張主義不會使態勢進一步複雜化，衝突僅限於巴勒斯坦和以色列，應該不會對金融市場造成特別負面的影響。若擴大到沙烏地阿拉伯為首的石油 生產國，可能使油價變貴，對西方產生負面通膨影響，意味利率維持高位更久，而若上述情況導致經濟衰退，則意味股市下跌。」

Dunas Capital投資長Alfonso Benito認為：「預計不會對市場產生重大影響。這是長期存在的可怕情況，但除了一些短期波動外，不該有大影響。」

Moneyfarm投資長Richard Flax說：「可能有損市場情緒但並不確定。我們認為，很大程度上取決於衝突是否得到遏制或範圍擴大，例如在以色列北部邊境，那可能加劇人們對大宗商品的擔憂，尤其是石油。近幾周油價波動大，未來幾個月若再上漲會影響消費者物價。」

State Street Global Markets多元資產策略師Anthi Tsouvali表示：「考慮到沙烏地阿拉伯和以色列之間的談判，這場衝突的時機再糟糕不過。中東衝突對油價的影響顯而易見，市場將擔心能源價格上漲，而今已然厭惡風險，股市可能再走低。然而，考慮到我們所處的商業周期和全球需求已放緩，影響不會像1973年上次能源危機那麼嚴重，如有必要，沙烏地阿拉伯可能釋出更多產能。但市場情緒低迷可能維持更長時間，因為敘事已從經濟軟著陸轉向利率更高更更久，長遠來看不利股市。」

Mazars首席經濟學家George Lagarias指出：「全球經濟的首要風險是第三波通膨的可能性。中東緊張局勢加劇可能會推升能源價格，並削弱各國央行控制通膨的努力。過去幾年地緣政治狀態愈來愈不平衡，所以這場新危機的結果可能比市場想像的更具開放性。」

Great Hill Capital董事長Thomas Hayes說：「短期內可能看到一些波動，但退一步逐家查看地區衝突是否影響到他們的獲利能力，大多數的答案是否定的。這個不幸情況對總體獲利能力幾無影響。」