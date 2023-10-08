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以巴衝突擴大 黎巴嫩襲擊以色列 以色列大砲強轟回敬

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以巴衝突再起 投資人料將搶買黃金、美元避險 美債可望獲提振

編譯盧思綸 / 即時報導
專家預期以巴衝突帶動市場轉向黃金和美元等避險資產，先前遭大舉拋售的美國國債可望獲得大幅提振。以色列鐵穹防禦系統攔截來自加薩走廊的火箭彈。（路透）
專家預期以巴衝突帶動市場轉向黃金和美元等避險資產，先前遭大舉拋售的美國國債可望獲得大幅提振。以色列鐵穹防禦系統攔截來自加薩走廊的火箭彈。（路透）

路透報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列位於加薩走廊附近領土，以色列旋即展開空襲報復，引發投資人密切關注以巴衝突對市場風險，部分專家預期市場轉向黃金和美元等避險資產，先前遭大舉拋售的美國國債可望獲得提振。

隨著地緣政治風險上升，Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，「充分映證投資組合必須加入黃金， 這是因應震盪時有效的對沖工具。」

另一方面，Cardillo補充，任何時候只要國際社會發生衝突，美元就會走強。

最近幾周，市場對於美國利率將在長時間內保持較高水準有所反應。

公債殖利率飆升的同時美元連續上漲， 其次，股市第3季大幅下跌，但上周已回穩。

Annex Wealth Management首席經濟學家Brian Jacobsen認為，以巴衝突是否會對市場大規模影響，取決於交戰時間長短以及是否有其他國家介入參戰。至於衝突對石油價格造成多大影響仍有待商榷，儘管伊朗一直在提高產量。

伊朗支持的以色列死對頭、黎巴嫩政治和軍事組織「真主黨」（Hezbollah）公開稱讚哈瑪斯突襲行動。

以美國為首的西方國家則同聲譴責哈瑪斯、聲援以色列。

以色列 哈瑪斯 殖利率

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