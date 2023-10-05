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聯準會官員稱央行可按兵不動 指殖利率大漲相當於升息

編譯季晶晶／綜合5日電
舊金山聯準銀行總裁戴利周四說，如果勞動市場和通膨繼續降溫或金融環境依然吃緊，聯準會可維持利率不變。(路透)
舊金山聯準銀行總裁戴利周四說，如果勞動市場和通膨繼續降溫或金融環境依然吃緊，聯準會可維持利率不變。(路透)

美國借貸成本飆升，強化了投資人的信念：聯準會在幾個月激進升息抗通膨後，快結束升息周期了。

本周，美國公債殖利率飆至十多年來最高，企業和消費者的融資成本增加，可能在央行未採取進一步行動的情況下放緩經濟並壓抑物價。舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）是最近一位支持此一觀點的決策官員。她周四在為紐約經濟俱樂部準備的講稿中表示，如果勞動市場和通膨繼續降溫或金融環境依然吃緊，那麼聯準會不必「匆忙做出任何利率決定」。

戴利說：「重要的是，即使我們將利率維持在目前水準，但隨著通膨和通膨預期下降，政策也將變得愈發具有限制性，因此維持利率不變是積極的政策行動。同樣的，如果過去90天，大幅收緊的金融狀況維持緊縮，那麼我們採取進一步行動的必要性就會降低。」但如果改善趨勢停滯，「我們可以對這些數據做出反應並進一步升息，直到我們確信貨幣政策具備足夠限制性來完成工作。」

今年在貨幣政策上沒有投票權的戴利還說，近期債券殖利率飆升為聯準會按兵不動提供了另外一個理由。由於債市收緊相當於又升了一次息，「因此沒有必要進一步收緊」。

10年期公債殖利率本周觸及2007年8月以來最高的4.9%，30年期公債殖利率也創下大約16年新高至突破5%。周四，殖利率有所回落。

此外，里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）說，導致美國公債殖利率飆升的是強勁經濟數據以及公債大量發行，現在只是回到了過去幾年所見的較正常水準。

他周四在北卡羅來納州大學威爾明頓分校主辦的一場活動上說：「財政部發行了很多債券，擴大供應，而最近經濟數據的表現也強勁許多。」

巴爾金今年對貨幣政策也沒有投票權。他重申一貫觀點，即聯準會有更多時間來考慮是否需要加碼給通膨降溫，現在判斷年內是否還要再升息一次為時過早。

投資人現在的看法是，比較可能的結果是不會再升息。期貨市場指向12月升息一碼的可能性是30%，低於上周五的40%和兩周前的50%。

殖利率 升息 聯準會

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