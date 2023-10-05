美債殖利率走穩 「6日的就業報告或是年內最重要數據」

聯準會（Fed）官員戴利認為，近期債券市場的收緊相當於又升了一次息，「因此沒有必要進一步收緊」。（路透）

美國股市5日微跌，公債殖利率 殖利率走穩，投資人觀望6日就業 報告以及利率前景的進一步可能線索。

道瓊工業指數微跌9.98點，跌幅0.03%，至33,119.57點；史坦普500 指數跌5.56點，跌幅0.1%，至4258.19點；那斯達克綜合指數跌16.17點，跌幅0.1%，收在1萬03219.84點。

股市收盤遠遠擺脫盤中最低點，策略師指出，史坦普500指數守在200日移動均線上方。

股市壓力減輕的一個原因是美國10年期公債殖利率連續兩日下降，5日收於4.715%，低於4日的4.735%。3日升至4.801%，為2007年8月以來最高。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo說：「看來我們正試圖守住這裡，原因可能是殖利率有所下降，戴利的評論可能也有一點幫助。」

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利5日表示，隨著美國貨幣政策「深入」限制性領域，在實現2%通膨率方面取得了很大進展，加上近期美國公債殖利率上升，聯準會（Fed）可能無需再升息。

戴利表示，如果勞動市場和通膨繼續降溫或者金融環境依然吃緊，那麼決策層就可以維持利率不變。她還認為，近期債券市場的收緊約相當於又升了一次息，「因此沒有必要進一步收緊」。

里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金表示，導致美國公債殖利率飆升的是強勁經濟數據以及公債大量發行，現在殖利率只是回到了過去幾年更為正常的水準。

從美國初請失業金人數數據來看，勞動市場狀況依然保持韌性，前一天的一份報告顯示，9月美國民間就業崗位增幅低於預期。

明天的就業報告仍是本周最重要的經濟數據，投資人擔心的是Fed是否會在更長時間維持較高利率。若非農就業數據如果過於熱，債券殖利率可能上升而股市則將進一步下跌。

「明天的就業報告可能是一年中最重要的數據」 ，The Sevens Report 創始人Tom Essaye說：「 如果報告過熱且美國10年期公債殖利率接近5%，我們就很容易看到史坦普500指數跌破200日移動均線，到那時候跌勢可能還會加速。」

能源股隨油價回落，全球基準布蘭特原油下跌2%，至每桶84.07美元。布蘭特原油9月上漲9.7%，但經過周三的大幅下跌後，目前的油價與8月的最後結算價持平。

戴爾下跌1.5%，該公司的營收展望顯示，人工智慧（AI）的推動可能需要更長的時間才能實現。

電動汽車制造商 Rivian Automotive 宣布發債15億美元後，股價暴跌23%。

高樂氏（Clorox）下跌5.2%。這家清潔產品公司4日警告，在8月的一次網路攻擊導致業務幾乎停頓之後，該公司在截至9月30日止一季將意外出現虧損。

通用汽車（General Motors）股價下跌2.4%，此前有消息稱該公司生產的至少2,000萬輛汽車的安全氣囊部件存在潛在危險，政府表示應予以召回。