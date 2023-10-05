關注非農就業報告 股指全面微幅收跌

截至9月30日當周每周初請失業金人數為20.7萬人，僅較前周增加2000人。歐新社

投資 人關注6日的關鍵就業 數據，這些數據可能決定利率的下一步走勢，美股走低。

道瓊工業指數下跌9.98點或0.03%至3萬3119.57點。史坦普500指數下跌5.56點或0.13%至4258.19點。那斯達克指數下跌16.18點或0.12%至1萬3219.83點。

消費必需品公司引領大盤下跌。飲料公司Molson Coors下跌6.3%，其次是高樂氏(Clorox)和百事公司(PepsiCo)，均下跌超過5.2%。

截至9月30日當周每周初請失業金人數為20.7萬人，僅較前周增加2000人。根據《道瓊》共識估計，經濟學家之前預測為21萬人。雖然略有增加，但與前周數據基本一致。部分投資人對此感到失望，他們希望每周數據將開始顯示勞動市場崩潰並結束損害股市的利率上漲。

初請失業金人數公布後，10年期公債殖利率 先漲後跌，最新報4.716%。

Horizo​​n Investments投資長拉德納(Scott Ladner)表示：「我們正處於低利率環境向利率正常化過渡過程中。這些調整期是艱難的。」

《道瓊》調查的經濟學家認為，9月非農就業人數將增加17萬人，低於8月的18.7萬人。雖然投資人不希望出現經濟衰退，但希望勞動市場出現一些疲軟，導致經濟衰退。聯準會將重新考慮再次升息，並阻止國債殖利率升至16年高點。

拉德納樂觀地認為，在9月就業報告發布之前，根據最新的失業申請和私人就業數據，勞動市場正在走軟，「勞動市場的整體數據告訴我們，情況正在好轉。但它是以數據變得更加疲軟和不那麼熱門，而且是以最健康的方式做到這一點，這本質上是減少招聘，但仍然沒有太多裁員。」

ADP最新就業數據向投資人發出勞動市場開始寬鬆的訊號後，美股4日小幅上漲。

即使如此，大盤指數和道指本周仍將迎來下跌。道指本周至今已下跌1.1%，並在3日全年轉為負值。史指本周下跌0.7%，而那指基本持平。

賓州大學教授席格(Jeremy Siegel)表示，聯準會的升息行動應該已經結束，「現在毫無疑問聯準會應該已經結束升息。」

他指出政府可能關門和汽車工人罷工的不確定性，但實體經濟仍然「如火如荼」。並補充說，在相信Fed完成升息後，市場可能會得到提振。

卡森集團(Carson Group)全球宏觀策略師瓦吉思(Sonu Varghese)表示，6日就業報告公佈後，殖利率可能會進一步走高，但他認為，美國國債殖利率日前的大幅上漲可能限制了進一步上漲的空間。

他表示，本周稍早的就業和失業申請數據「顯示勞動市場如此強勁，而且可能如此緊張。我認為這很大程度上推高了殖利率，而且目前可能漲過頭。」

他說，「我們對經濟的樂觀程度達到了頂峰，而且這是未來的預測。但就目前而言，我們確實認為從現在開始數據可能會稍微軟化。」

能源情報署(EIA)數據顯示上周美國天然氣庫存高於今年同期的5年平均水平；天然氣期貨5日上漲7.3%。

4日公布的聯邦數據也顯示，2023年上半年美國天然氣出口量超過往年同期，平均每天天然氣出口量為204億立方英尺。

巴克萊銀行正在等待Meta Platform的全新AI設備對這家科技巨頭的財務狀況產生相當大的影響。

分析師桑德勒(Rose Sandler)表示：「最重要的是，如果這些AI設備成為全新的互動工具，越來越多用戶透過3B+ DAP中的4大應用程式WhatsApp、Messenger、Instagram和Facebook存取資訊和交易，Meta股票的估值可能會更高。」

這家社群媒體巨頭上周宣布推出一系列全新的AI工具和數位助理，並得到Paris Hilton和Kendall Jenner等名人的認可。

根據桑德勒的預測，到2024年，Meta可能會有超過8億AI用戶，並且由於每1000次展示的目標成本更好，Meta可能會將2024年的核心廣告收入提高160億元，將新產品視為潛在的下一個主要消費者AI採用的代表性趨勢。