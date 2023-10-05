KKR：無論中國、印度及日本 亞洲競爭優勢已不再只靠廉價勞力

KKR的報告指出，以往亞洲的競爭優勢是廉價的勞力，但如今這個地區的優勢在於工業服務，包括物流、廢棄物管理和資料中心。路透

私募股權巨擘KKR在10月的報告說，以往亞洲的競爭優勢是廉價的勞力，但如今無論是中國、印度 或是日本 ，這個地區的優勢在於工業服務。

總部位於紐約的KKR表示，這包括物流、廢棄物管理和資料中心，「我們認為這個題材既有內部需求，也有外部因素」。KKR資產負債表投資 長麥克維 (Henry H. McVey)日前走訪了新加坡、中國和日本後做出這項投資結論。KKR是全球數一數二的私募股權公司，截至6月30日，該公司管理的資產達5,190億美元。

KKR的報告說：「我們相信，在印度、中國、印尼、菲律賓、越南甚至日本等關鍵市場，在基礎設施和物流方面的努力可能會更有意義地加速。」這項還報告指出，KKR約20%的資產負債表配置在亞洲，該地區正在經歷一場長期轉變，需要更多固定投資。

該公司在過去兩年宣布的一些大型交易都在日本，包括2022年春季斥資20億美元收購一家三菱支持的房地產管理公司。麥克維認為日本有兩大主題，「一是自動化和工業化，日本正在發生我們有段時間未曾見過的真正資本支出周期」。

麥克維提到日本首相岸田文雄上月在紐約的談話，說到日本今年國內投資將打破紀錄，超過100兆日圓（6,735.8 億美元）。他說：「如果這能創造生產力，他們就能推動工資上漲，這是已經有一段時間沒有發生過的事情。」 他並預期日本正在擺脫通縮。

麥克維說，日本的另一個大趨勢是提高股東報酬率的企業改革。在中國不確定性的背景下，經歷幾十年低迷成長的日本，今年成為國際投資人的熱點。今年4月「股神」巴菲特訪問日本時宣布，將加碼大型日企。

KKR今年3月表示，已完成了對日立物流公司的收購，日立物流是一家主要從事供應鏈的物流公司，現已更名為Logisteed。 KKR今年還表示，已透過收購東京凱悅酒店進行了在日本的首筆酒店投資。KKR的報告說：「我們相信，日本仍然是一個『必須擁有』的國家。」

在印度方面，KKR的報告說，印度的公共資本支出四年來增加了200%，出口也激增。麥克維說：「最終確實對基礎設施進行了一些投資，首先這會帶來更高的生產率；其次，這有助於抑制通膨及有助於經濟成長。」

已在孟買設有辦事處的KKR，4日宣布在印度北部的古爾岡（Gurugram）開設新辦事處，並任命前貝萊德員工 Nisha Awasthi為董事總經理，預計到2024年初將有150名新員工。

在中國方面，KKR的報告說，整體而言，中國的成長似乎正在觸底，該公司並維持中國明年實質國內生產毛額（GDP）成長4.5%和通膨1.9%的預期。7月，KKR表示已在中國投資了約60億美元。

麥克維認為，中國正在發生的轉型可能未獲充分重視。他說，中國的數位經濟和推動脫碳目前可能僅占該國GDP的20%，但它們正在以每年近40%的速度成長。