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今年全世界貿易量成長率預估 WTO攔腰斬

編譯任中原／綜合外電
世貿組織（WTO）5日將今年全球產品貿易量成長率預估，從4月時的1.7%大幅下修到僅0.8%，2024年則預估將成長3.3%，與4月時預估的3.2%大致相符。（美聯社）
世貿組織（WTO）5日將今年全球產品貿易量成長率預估，從4月時的1.7%大幅下修到僅0.8%，2024年則預估將成長3.3%，與4月時預估的3.2%大致相符。（美聯社）

世界貿易組織（WTO）5日將今年全球產品貿易量成長率預估值腰斬，從4月時的1.7%下修到僅0.8%，主因通膨居高、利率上升、中國房市緊張及烏克蘭戰爭所致。不過展望2024年，WTO預估貿易量將成長3.3%，與4月時預估的3.2%大致相符。

WTO指出，貿易減緩相當普遍，涉及更多國家及產品，尤以鋼鐵、辦公室與通訊設備及紡織品與成衣的貿易，減緩最多。但汽車例外，今年貿易量激增。

WTO表示，最新預估會再上修或下修的機率持平。中國大陸經濟減緩幅超出預期，以及通膨急升使利率在較高水位維持更久，可能對貿易不利；但如通膨迅速消退，則WTO可能上修預估。

WTO也再度警告，由於全球緊張升高，已經出現一些與貿易區塊化的信號，其中之一是今年上半年中間產品占全球貿易總量比率，已由之前三年的51%降到48.5%；目前還不清楚這究竟是因為地緣緊張升高，還是因為全球經濟成長減緩所致，而目前並無證據顯示會出現足以威脅到明年貿易預估的廣泛性去全球化趨勢。

WTO指出，這項數據顯示產品仍經由複雜的供應鏈來製造，但供應鏈延伸度可能已經達到高水位。

WTO的預測並不包括服務業；但WTO表示，服務業貿易經過2022年觀光業強勁反彈後，今年是溫和成長。今年第1季商業性服務業貿易額成長9%，低於去年第2季時的19%。

WTO 供應鏈 利率

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