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上周初領失業金人數低於預期 美股早盤下跌 Rivian重摔逾16%

編譯林奇賢／綜合外電
投資人在明天的關鍵就業數據公布前，保持審慎的態度。(路透)
投資人在明天的關鍵就業數據公布前，保持審慎的態度。(路透)

美股三大指數5日早盤小跌，道瓊微跌17點，標普跌0.2%，那指跌0.4%，費半跌0.6%，台積電ADR漲0.4%。投資人在明天的關鍵就業數據公布前，保持審慎的態度。

勞工部5日公布，截至9月30日當周，首次申領失業救濟金人數比前一周（修正後）小增2,000人，至20.7萬人，略低於市場預期的21萬人。截至9月23日當周，連續申領失業金人數則從修正後前值的166.5萬人降至166.4萬人，也低於市場預期的167.1萬人。

數據發布後，美國10年期殖利率一度攀升至4.762%，隨後回落。

如今市場正靜待6日公布的9月非農就業人數。道瓊訪調的經濟學家預測將新增17萬人，較8月新增的18.7萬人少。儘管投資人不想要美國經濟陷入衰退，但仍希望勞動市場疲軟一些，因為這將有助聯準會（Fed）對進一步升息考慮再三，並中止近期美債殖利率的升勢。

個股方面，電動車新創Rivian大跌超過16%，越快（Vinfast）上漲5%、高樂氏（Clorox）跌逾7%，超微（AMD）挫逾2%。

殖利率 就業 投資

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