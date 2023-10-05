美債殖利率曲線為何長端變陡？巴隆：看到隧道盡頭亮光

最近市況最大的轉變，是美國公債殖利率猛竄，加深市場悲觀氣氛。但在一片陰鬱中，也露出一線希望。(路透)

最近市況最大的轉變，是美國公債殖利率 猛竄，加深市場悲觀氣氛。但在一片陰鬱中，已出現幾絲光亮，顯示黑暗隧道的盡頭或許近了。

巴隆周刊（Barron's）報導，美債殖利率4日稍稍回落，就激勵美股三大指數同步收漲，一吐過去幾周來頻遭投資 人鞭笞的悶氣。這也燃起一線希望：債券 交易員或許認為，美國公債已賣過頭。

的確有值得欣喜的理由。近來美債殖利率飆上16年來高點，主要集中在較長期債券，即10年期和30年期美債。相形之下，短期公債殖利率已穩定下來，例如2年期美債殖利率僅升抵5.05%，跟一個月前的5.03%相比升幅不多。三個月前，2年期殖利率在4.96%附近。

長債殖利率升幅比短債殖利率陡峭，透露什麼訊息？

巴隆分析指出，這顯示，債券投資人對聯準會（Fed）短期利率展望的看法沒什麼改變，只凸顯出市場如今認為，更遙遠未來的利率水準會比原先預期高一點，同時對Fed政策利率峰值的預測變化不大。

再者，殖利率曲線的長期端變陡，正是為Fed代勞、代為收緊金融情勢，有助於抑制通膨。近來公債殖利率走高代表金融情勢收緊，也許反倒給Fed空間維持基準利率在較低的水準，日後也就比較沒必要進一步升息。

總的來說，美債殖利率飆升當然帶給投資人痛苦，股市和債市同步下挫，似正重演2022大半時候的慘況，意味資金缺乏安全港灣可停泊。但若努力仔細瞧，就可能看到隧道盡頭的亮光。