巴克萊：股市續崩才能救債市 葛洛斯：美股存在價值高估

昔日的「債券天王」葛洛斯說，美股顯然存在價值高估。（路透）

根據巴克萊銀行的分析師，除非股市持續崩跌，重振固定收益資產的吸引力，否則全球債券 注定繼續走跌。在此同時，昔日有「債券天王」之稱的葛洛斯表示，美股顯然存在價值高估，而美債仍不具投資 吸引力。

Ajay Rajadhyaksha帶領的巴克萊分析師撰寫報告說，「殖利率 不存在一旦觸及、就會自動吸引足夠的買家並引發持久債券價格反彈的神奇水準。短期內，有一種情境，債券會大幅上漲，那就是風險資產在未來幾周急速下跌」。

美國公債暴跌給全球債市帶來衝擊，投資人認知到借貸成本可能保持較高水準更長時間的現實。雖然賣壓已經減弱，但交易員高度警惕波動性會再度抬頭，尤其是如果周五公布的美國非農就業數據比預期強勁的話。

巴克萊分析師說，聯準會不太可能放鬆量化緊縮，這使其成為美國公債的淨賣家，而政府赤字攀升導致債券供應增加，推高了期限溢價。他們也說，美國公債的需求將疲弱，因外國央行的淨買入放緩。日本投資人可能偏好購買國內公債，因日本央行調整寬鬆政策的立場後，殖利率將上升。這些都意味債市命運掌握在股市手裡。

另一方面，品浩（Pimco）共同創辦人兼前投資長葛洛斯在周三發布的投資展望報告中指出，美股價值被高估，美債殖利率須「大幅」下跌才能證明當前估值合理。但即使最近出現幾輪拋售，美債和股票仍然不具投資吸引力，因聯準會幾無降息空間。

他稍後接受彭博資訊採訪時說，債券ETF的投資人被近期虧損「嚇壞了」，他們的「大量」拋售加劇市場下行。但10年期美國公債的5%殖利率提供「不錯」卻非「重大」的價值，因通膨率仍高。

目前，實質殖利率已從兩年前的大約-1%升至2.4%，葛洛斯說，這通常會推動標普500指數的預估本益比由目前的18倍降到12倍，但市場對AI突破潛力很興奮，以及政府大手筆支出，削弱了這種影響，「即便如此，AI和未來2兆美元財政赤字會證明『這次有所不同嗎？』我深感懷疑」。