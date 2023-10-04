UAW罷工遲未落幕 巴隆周刊指這家美國車廠受害最深

巴隆周刊報導，通用受到UAW罷工的衝擊最大。路透

美國聯合汽車工會（UAW）對美國三大車廠所發動的罷工 遲未落幕，對勞資雙方的代價不斷升高，然而，每家車廠受影響的程度不一，其中一家車廠比另兩家承受更大的苦痛。

巴隆周刊（Barron's）報導，UAW已幾度擴大罷工，通用都深受其害，不像其他兩家車廠都曾被排除在罷工範圍之外。本次罷工從9月15日展開，工會成員對三大車廠各一間工廠發動罷工。罷工行動在9月22日擴大，更多的通用和Stellantis工會成員加入。在9月29日那波擴大罷工，又有更多的通用和福特工會成員響應。

通用旗下有約4.6萬名UAW工會成員，參與罷工者約為9,300人，占約20%。福特約有5.7萬名UAW工會成員，其中7,900人參與罷工，占14%。Stellantis參加UAW的員工數為4.1萬人，其中約7,300人罷工，占比18%。

若再納入與罷工有關的裁員 行動，以及工廠零組件短缺的影響，通用不上工的UAW成員比重約為26%，福特和Stellantis分別為16%和19%。

UAW 2019年對通用發動為期40天的罷工，通用每天需付出約9,000萬美元的成本，造成36億美元的營業損失。由於通用目前仍持續生產車輛，因此今年罷工的成本不會這麼高。投資 人將在法說會上一窺通用的相關損失。