英特爾宣布FPGA部門獨立運作 尋求IPO 盤後大漲近3%

英特爾宣布旗下的​可程式化解決方案事業群（PSG）自明年1月1日起將成為獨立實體。(路透)

英特爾計畫讓旗下的可程式化晶片 部門轉成獨立事業，同時尋求上市或投資 人出資，這是執行長基辛格推動英特爾創造更多價值的行動一環。

英特爾3日發表聲明說，旗下的可程式化解決方案事業群（Programmable Solutions Group，PSG ）自明年1月1日起將成為獨立實體。這項事業是英特爾在2015年收購現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）大廠Altera公司後所成立，其晶片可用於為不同的用途進行客製化。

基辛格自2021年接掌英特爾執行長以來，便持續改造英特爾，並為成本高昂的重振行動籌措資金。該公司在2015年斥資167億美元收購Altera，如今要分拆該事業，有助於釋出一些價值。投資人讚賞此舉，帶動英特爾股價在盤後大漲近3%至每股36.57美元。

英特爾在聲明中表示：「在未來二至三年，英特爾打算啟動PSG的首次公開發行股票（IPO），而且可能會探索私人投資人的機會來加速該事業的成長，英特爾則保留多數股權。」

FPGA這種可程式化晶片可調整功能或更新，即便晶片已經被安裝在電子裝置上。它們被用於通訊硬體、資料中心設備，以及其他晶片的設計與開發。雖然它們具有極度彈性且功能強大的性質，但向來難以進行程式編寫，要大量採用是困難的。

在最近一季，英特爾表示PSG部門營收創紀錄，但未提供精確數字。Altera在2019年公布年營收約19.9億美元。英特爾引用第三方估計數字表示，這類晶片的整體市場規模將在2027年成長至115億美元，高於2023年的80億美元。

這類晶片的其他主要提供商是英特爾的競爭同業超微（AMD），超微先前已收購了Altera的競爭同業賽靈思（Xilinx）。

隸屬於英特爾之下的PSG部門目前聚焦雲端預算和通訊設備市場，卻也代表錯失其他領域，例如工業與航太客戶的晶片。雖然這些半導體價格較低，但市場需求正在成長。基辛格表示，由於聚焦某些領域，PSG部門未發揮應有的表現。

基辛格在會議上對分析師表示：「我們對它的管理未達應該有的水準。一些客戶沒有獲得妥善服務。」

為了予以修正，PSG目前有中價位的產品上市，明年初開始將推出較便宜的晶片。基辛格說，預期很快就會宣布PSG事業的投資者，接著在兩到三年內進行IPO。

此前，英特爾也分拆了自駕車晶片部門Mobileye Global，並在去年上市。基辛格正努力恢復英特爾在晶片產業的領導地位，逆轉過去前幾任執行長接連錯誤導致痛失市占的局面。英特爾股價已低迷不振數年，但投資人現在對重振計畫日益樂觀，帶動股價今年來大漲35%，勝過費城半導體指數同期間的33%漲幅。