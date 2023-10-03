利率16年新高 道指全年轉跌

美股暴跌，美債殖利率觸及2007年以來的最高水平，引發人們擔心利率上升將凍結房市並使經濟陷入衰退。（美聯社）

美股暴跌，美債殖利率 觸及2007年以來的最高水平，引發人們擔心利率上升將凍結房市並使經濟陷入衰退。

道瓊工業指數下跌430.97點或1.29%至3萬3002.28點，創3月以來最差單日表現。史坦普500指數下跌58.94點或1.37%至4229.45點，觸及6月以來最低水平。以科技股為主的那斯達克指數下跌248.31點或1.87%收1萬3059.47點，成長股因利率上升而跌幅最大。

道指全年走勢出現負值，下跌0.4%。不過史指2023年來仍上漲10%。

10年期公債殖利率最新報4.8%，創16年來最高水準。隨著聯準會承諾在更長時間內將利率維持在較高水平，指標殖利率在過去一個月飆升。30年期公債殖利率達到4.925%，也是2007年以來的最高水準。30年期固定利率房貸平均利率接近8%。

獨立顧問聯盟投資 長札卡瑞利(Chris Zaccarelli)表示，9月和10月股市出現季節性疲軟是「相當正常的」。不過，他指出，對利率上升的持續擔憂可能意味著股市將面臨更多下行空間。

他說，「對股市的威脅更多來自利率方面。我們確實需要度過這次債券拋售，並在債券市場找到某種平衡，然後股市才能觸底。」

NorthEnd Private Wealth投資長麥克格拉斯(Alex McGrath)表示，殖利率上升對股市構成了「主要阻力」。

股票 全天走勢與債券殖利率成反比，隨著利率飆升，指數走低。利率上漲的最新催化劑是8月職位空缺調查，結果顯示勞動市場緊張。調查顯示有960萬個空缺職位，遠高於《道瓊》調查的經濟學家預計的880萬個。強勁的勞動市場使聯準會能夠收緊政策，而不必擔心政策走過頭。

隨著交易日的持續，恐懼情緒在交易大廳蔓延。芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)躍升至5月以來的最高水平。當投資人看到未來會有更多動盪時，這項指標就會上升。

受利率上升和潛在經濟衰退影響最大的股票領跌。SPDR S&P Homebuilders ETF(XHB)下跌2.58%，家得寶(Home Depot)和勞氏(Lowe's)下跌。高盛(Goldman Sachs)和美國運通(American Express)在道指中跌幅最大。

輝達和微軟等大型科技公司下跌，因為較高的利率削弱了人們對未來獲利成長承諾的成長型股票的熱情。

在10月18日公布第3季業績之前，古根漢重申對特斯拉的賣出評級，認為這家電動車製造商上季業績會影響毛利率。

分析師久依考(Ronald J .Jewikow)在最新報告中寫道，「我們的看法不同，9月美國Model S和X銷量疲軟、汽車價格環比下降，供應量減少、FSD價格下降以及庫存折扣擴大，所有這些都代表需求趨勢仍然消極，我們不認為中期的車型更新會大大改變這一軌跡。」「總而言之，投資人應該將上季交車數視為負面因素。」

特斯拉第3季交車數為43.5萬輛，低於市場普遍預期的44.5至45.5萬輛。

久依考補充說，他認為2024年出現降價趨勢的風險將會增加。

非必需消費品股是史指11個主要類股中受打擊最嚴重的產業，收盤下跌2.6%，而史指跌幅為1.37%。

引領消費股走低的是嘉年華公司(Carnival Corp.)，下跌6.63%，愛彼迎(Airbnb)下跌6.47%，皇家加勒比(Royal Carribean)下跌5.32%，達美樂披薩(Domino's Pizza)下跌4.3%；亞馬遜( Amazon.com)下跌3.66%，在七大科技股中表現最差。

史指非必需消費品指數中唯一上漲的股票是Nike，上漲0.56%。

摩根大通表示，亞馬遜股價較9月13日高點下跌11%，這種疲軟是買進機會。

雖然部分投資人對亞馬遜網路服務(AWS)的成長軌跡、消費者支出放緩和競爭加劇等問題感到擔憂，但這家電子商務巨頭仍然是該公司的最佳選擇。

理由之一是雲端業務將繼續成長，估計AWS在2024和2025年都將繈續成長19%。該公司也將受惠於價值導向、想撿便宜的消費者。