印尼Tiktok4日將停止電子商務 商家網上發洩不滿

印尼Tiktok宣布將正式停止電子商務服務,以遵守印尼政府的新規範,引發許多商家不滿。( 歐新社)

印尼 Tiktok宣布,明天將正式停止電子商務服務,以遵守印尼政府的新規範。印尼貿易部9月27日頒布新規定,禁止社群媒體 從事電子商務交易服務,該措施被視為是對中國短影音應用程式TikTok 電商服務的一大打擊。

印尼貿易部長哈山(Zulkifli Hasan)9月27日宣布新法規,禁止社群媒體平台進行商品交易。雅加達當局認為,主要科技公司直接銷售的行為會對數以百萬計小型企業造成傷害,因此必須加以遏制。

CNBC印尼頻道(CNBC Indonesia)等媒體今晚報導,TikTok在其官方網站上表示,將從明天下午開始停止電子商務平台Tiktok商店(TikTok Shop)服務,這是為了符合印尼政府剛通過的新法規。

報導指出,該法規規定,社群媒體不得具有電子商務的角色,只能推廣商品,但禁止在其應用程式中進行交易。

Tiktok官網指出:「我們的首要任務是尊重並遵守印尼的法規,因此自10月4日17時起,我們將不再為Tiktok商店的商務交易提供服務。」

許多印尼TikTok商店的商家過去幾天在社群媒體上表達不滿,並發起#kamiumkmditiktok(我們是TikTok微型企業) 的運動,撰寫公開信給總統佐科威(Joko Widodo)以表達對Tiktok的支持。

印尼合作暨中小企業部(Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, CSMEs)部長德登(Teten Masduki)早先曾指出,一家公司不得結合社群媒體和電子商務,並警告,TikTok可能會成為「壟斷」事業。

具有中資背景的Tiktok商店,因擁有社群功能又是電子商務平台而能精準掌握用戶的喜愛,具有特殊性。印尼經濟學家認為,這可能會威脅本地的中小企業。

印尼經濟與金融發展研究機構(INDEF)經濟學家費拉斯(Izzudin Al Farras Adha)曾向中央社說:「Tiktok擁有大量數據,可以了解用戶喜好,這與一般的電商或社群媒體很不一樣。」

他說,印尼有關電商的相關規範還不足,這可能導致許多便宜的中國產品流入印尼,削弱當地中小企業的競爭力,「中小企業為印尼的國內生產總值(GDP)貢獻60%以上,且超過9成的勞動力都在中小企業」。

印尼「時代報」(Tempo)等媒體報導,TikTok執行長周受資在印尼頒布禁止社群媒體從事電子商務交易服務的新法規後,趕赴印尼與海洋事務與投資統籌部長盧胡特(Luhut Binsar Pandjaitan)見面。盧胡特表示,周受資同意遵守相關法規。

TikTok數據顯示,印尼是TikTok第2大市場,擁有1億2500名用戶。更早前,周受資6月曾親赴雅加達,矢言未來幾年將在東南亞投入數十億美元。