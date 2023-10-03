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30年期美債殖利率登2007年來新高 道瓊早盤跌逾200點

編譯陳苓／綜合外電
10年期和30年公債殖利率雙雙升至2007年來最高，專家估計長債利率或許會在本月升至5%，美股早盤三大指數盡墨。(路透)
10年期和30年公債殖利率雙雙升至2007年來最高，專家估計長債利率或許會在本月升至5%，美股早盤三大指數盡墨。(路透)

美國債市賣壓加劇，10年期和30年公債殖利率雙雙升至2007年來最高，專家估計長債利率或許會在本月升至5%，美股早盤紐約三大指數開低走低。

道瓊工業指數早盤跌218點，或0.6%；史坦普500指數跌0.8%，那斯達克綜合指數跌1%；費城半導體指數在平盤上下震盪；台積電ADR跌0.9%。

10年期公債殖利率連兩日攀升，觸及4.74%，利率將升至5%的呼聲再起。與殖利率呈反向走勢的債券價格重挫，賣壓並擴及股市和原物料。

權值股蘋果、特斯拉（Tesla）、微軟等均下挫。人工智慧（AI）的熱潮讓大型股上半年表現亮眼，但部分投資者相信，殖利率持續攀升，會讓這些個股失去動能。

另外，西德州中級原油期貨跌破每桶89美元，美元指數則升至10個月高點，日圓貶破150大關。

BMO資本市場的美國利率策略主管林恩（Ian Lyngen）說：「在這個階段，（利率）幾乎可以確定會升至4.75%」，問題在於10年期公債殖利率是否會在聯準會（Fed）11月1日會議前觸及5%。

高盛、摩根士丹利、摩根大通都警告，高漲利率會衝擊股市，股價恐有進一步跌勢。目前交易者估計，Fed 11月會議上的升息機率達三分之一。

個股方面，遭股神巴菲特的波克夏連續出脫的惠普（HP），早盤上漲3%，美國銀行（BofA）將該公司的評等從「遜於大盤」升至「買進」，並上調目標價。

殖利率 波克夏 特斯拉

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